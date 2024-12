Bordeaux-Rennes ‍: La FFF menace déjà les Girondins

Dans : Bordeaux.

Par Guillaume Conte

Bordeaux, qui doit accueillir Rennes en 32e de finale de la Coupe de France, est déjà prévenu par la FFF que le match sera inversé si l'organisation n'est pas au rendez-vous.

Qualifié pour les 32e de finale de la Coupe de France, Bordeaux a hérité d’un tirage au sort de gala pour son retour par la grande porte, le temps d’une compétition. Les Girondins accueilleront le Stade Rennais dans le week-end du 20 au 22 décembre, pour une affiche qui sentira bon la Ligue 1. Jusqu’à présent, chaque tour de Coupe de France avait été compliqué pour la formation au scapulaire. Non pas sur le plan sportif, mais sur celui organisationnel. Les déplacements donnaient lieu à différentes interdictions, et les matchs inversés se sont même joués sans public, de crainte de débordements.

Bordeaux-Rennes inversé ?

Ce ne sera pas le cas contre le Stade Rennais, a déjà fait savoir la FFF. L’instance fédérale a fait savoir qu’à partir des 32e de finale, Bordeaux devait être en capacité d’accueillir des matchs avec du public, ou bien la rencontre aura lieu à Rennes. A partir de ce niveau, BeIN Sports diffuse en effet les rencontres, et il n’est pas question de voir une belle affiche potentielle se dérouler devant un stade vide.

« Si le club des Girondins de Bordeaux n’est pas en mesure de recevoir du public à l’occasion de la prochaine rencontre de Coupe de France dans l’hypothèse d’une qualification pour les 32es de finale, la rencontre sera inversée, le déroulement de la Coupe de France ne pouvant être envisagé sans public de manière récurrente », avait prévenu la FFF avant même les matchs de ce week-end. Jusqu’à présent, les Girondins avaient fermé leur stade pour certains matchs dans le but de faire des économies. Nul doute que, normalement, le Matmut Atlantique sera ouvert pour la réception de Rennes, et que le public répondra nombreux pour l’occasion. D’autant plus que, si le règlement oblige de partager les recettes en cas de match à domicile, il est probable que le club breton laisse l’argent aux Girondins étant donné leur énorme difficulté financière actuelle. Gérard Lopez mise en tout cas sur cette affiche pour redonner un semblant de vie à son club, même si cela ne règlera pas tous les problèmes.