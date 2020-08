Bordeaux : Kamano file pour 5 ME, quelle claque

Dans : Bordeaux.

Parti de Bordeaux pour rejoindre la Russie, François Kamano s’engagera ce lundi en faveur du Lokomotiv Moscou, sous réserve que la visite médicale se déroule sans accroc, confirme la presse Russie ce dimanche.

Un transfert qui rapportera 5 ME ainsi que des bonus éventuels aux Girondins, ce qui n’est pas négligeable vue la situation du club. Mais le club aquitain va certainement nourrir quelques regrets, puisqu’au meilleur de sa forme, François Kamano avait reçu une offre de près de 15 ME de la part de l’AS Monaco en janvier 2019. L’attaquant guinéen marchait alors sur l’eau, avant de se noyer depuis l’annonce de ce transfert raté. Depuis, avec un seul but marqué en 10 matchs la saison dernière, l’ancien de Bastia ne sera pas pleuré à Bordeaux.