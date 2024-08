Bordeaux devant le CNOSF, rendez-vous reporté

Dans : Bordeaux.

Par Claude Dautel

A l'heure qu'il est, les Girondins de Bordeaux devaient plaider leur cause devant le Comité National Olympique et Sportif Français (CNSOF) afin de pouvoir jouer en National plutôt qu'en N2. Mais la réunion a été reportée au dernier moment.

Le club au scapulaire ayant décidé de contester la décision prise lundi par la DNCG de confirmer la présence de Bordeaux en N2, plus précisément dans le groupe B, il fallait rapidement prévoir une réunion du CNOSF. Et Sud-Ouest confirmait que c'est ce mercredi matin que les dirigeants girondins et donc Gérard Lopez devaient passer devant ce qui ressemble à la dernière chance de Bordeaux d'éventuellement évoluer en National. Le conditionnel est d'usage puisque même si le CNOSF ne change pas la décision de la DCNG, alors le propriétaire des Girondins de Bordeaux pourra se tourner vers la justice civile et un tribunal administratif. Si au contraire le comité olympique préconise le maintien du club en National, alors le comité exécutif devra valider ou non cette décision, le CNOSF n'ayant qu'un rôle consultatif.

Cependant, L'Equipe révèle que le rendez-vous prévu à 11h devant le CNOSF a été reporté à une date ultérieure en raison du grand nombre de documents transmis par les Girondins de Bordeaux à l'instance. Désormais, on évoque la date de vendredi, jeudi 15 août étant férié, pour ce passage du club de Gérard Lopez devant le Comité National Olympique.