Bordeaux joue le titre et l'avoue à demi-mot

Dans : Bordeaux.

Par Corentin Facy

Bordeaux a ramené un bon point de son déplacement à Saint-Malo, l’actuel leader de la National 2, ce samedi. Une performance qui donne des idées à Bruno Irlès, l’entraîneur des Girondins.

Troisième de National 2 avec un match en retard à jouer sur certains de ses concurrents, les Girondins de Bordeaux sont sur une incroyable série de neuf matchs sans défaite toutes compétitions confondues. Une forme resplendissante qui permet au club au scapulaire de jouer la montée en National. Actuellement troisième de N2, l’équipe de Bruno Irlès a arraché un match nul sur la pelouse du leader Saint-Malo ce samedi. Un match qui donne des idées à l’entraîneur de 49 ans, lequel estime que son équipe ne sera pas loin du leader en fin de saison si elle maintient ce niveau.

90+4' - C’est terminé, les Girondins repartent de chez le leader avec un point ! 🔵⚪️



1️⃣- 1️⃣ #USSMFCGB #MarineEtBlanc pic.twitter.com/LRknSaqKyP — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) November 23, 2024

« Nous sommes frustrés, mais qui dit frustrés dit contents également. Car, de mon point de vue, nous aurions mérité mieux. Nous comptons bien garder ce rythme et cette envie. Que Saint-Malo ne fasse pas trop de faux pas. Face à ce qui se fait de mieux dans ce championnat, les joueurs se sont montrés à la hauteur avec leurs armes du moment et sont revenus au score » a apprécié l’entraîneur des Girondins dans des propos relayés par Ouest France. L’appétit vient en mangeant et à Bordeaux, à force d’enchainer les bons résultats y compris face aux équipes de haut de tableau, on commence à penser que tout est possible et notamment la montée voire mieux : le titre.