Bordeaux ‍: Gérard Lopez out, un énorme favori est là ‍!

Dans : Bordeaux.

Par Corentin Facy

Chassé par les supporters bordelais, qui souhaitent le voir partir, Gérard Lopez n’est plus fermé à l’idée de vendre le club au scapulaire. Cela tombe bien, Fenway n’a pas abandonné l’idée de racheter les Girondins.

Quel avenir pour les Girondins de Bordeaux ? Mardi, le propriétaire actuel Gérard Lopez a apporté les garanties nécessaires afin d’obtenir le feu vert du tribunal de commerce pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire. Cela devrait permettre au club au scapulaire d’évoluer en National 1 la saison prochaine, un moindre mal alors que le pire était redoutée ces derniers jours, y compris la disparition totale du club. Depuis une semaine, Gérard Lopez laisse néanmoins filtrer un message clair en privé, il n’est pas question pour lui de négocier la vente du club avec qui que ce soit.

Bordeaux est coincé, des joueurs refusent de partir ! https://t.co/SprBxYxaFF — Foot01.com (@Foot01_com) July 30, 2024

Malgré la galère dans laquelle il est enlisé, l’homme d’affaires luxembourgeois veut rester et contribuer au retour de Bordeaux au premier plan. Ces dernières heures, sa position semble toutefois avoir évolué de manière considérable. Alors que mardi, plus de 200 supporters des Girondins étaient devant le tribunal de commerce pour réclamer son départ, Gérard Lopez envisage maintenant de partir, selon les informations de L’Equipe. Le quotidien sportif indique dans ses colonnes que l’ancien patron du LOSC est « moins catégorique » et que son entourage a laissé entendre ces dernières heures que tout était ouvert.

Fenway de retour à la table des négociations ?

Cela tombe bien, un acteur majeur de ce dossier est encore dans le coup pour le plus grand plaisir des supporters aquitains : Fenway Sports Group. Le propriétaire de Liverpool a négocié avec Gérard Lopez le rachat du club au moment où le patron de Bordeaux devait trouver 40 millions d’euros pour éviter la relégation en National. Les discussions n’avaient pas abouti, mais le fonds d’investissement qui détient notamment Liverpool est toujours intéressé par les Girondins. D’après les informations de Sud Ouest, Fenway est toujours dans le coup et pourrait bien profiter de la situation plus que bancale des Girondins sur le plan sportif mais aussi d’un point de vue financier pour récupérer le club au scapulaire à moindre coût et ainsi débarrasser les supporters bordelais de Gérard Lopez. Reste maintenant à voir si cette fois, les négociations aboutiront, ce qu’espère tout le peuple marine et blanc.