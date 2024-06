Bordeaux ‍: Gérard Lopez doit être interdit dans le foot

Dans : Bordeaux.

Par Claude Dautel

Le propriétaire des Girondins de Bordeaux aurait trouvé un investisseur susceptible d'apporter 35 millions d'euros pour éviter le naufrage du club devant la DNCG. Mais Gérard Lopez inquiète de plus en plus de monde.

C'est Sud-Ouest qui l'a révélé mardi, Gérard Lopez devrait se présenter devant la Direction National de Contrôle de Gestion avec dans sa poche un chèque de plusieurs dizaines de millions d'euros, afin de combler le trou qui s'est encore une fois creusé dans la caisse des Girondins de Bordeaux. Tout comme la saison passée, le patron du club au scapulaire va éviter le pire et cette année, c'est, à priori, avec l'aide d'un fonds d'investissement américain. De quoi permettre de soulager au moins provisoirement les supporters bordelais qui se demandent comment tout cela va se finir pour les Girondins, désormais installés dans le ventre mou de la Ligue 2. Pour Sébastien Tarrago et Dominique Sévérac, la présence de Gérard Lopez a la tête de Bordeaux est un vrai souci.

Bordeaux et Lopez, une histoire qui tourne en boucle

Pour le journaliste de L'Equipe, le propriétaire des Girondins est un vrai mystère. « Des gens comme Gérard Lopez, ou Vincent Labrune sur un autre terrain, ce sont des génies de l’illusion. Ils arrivent, ils continuent, ils trouvent des sous, c’est une course en avant sans fin. Ils arrivent à perdurer alors qu’ils font n’importe quoi », a confié Sébastien Tarrago dans L'Equipe du Soir. Et son confrère du Parisien de taper encore plus fort sur Gérard Lopez. « Gérard Lopez, il devrait y avoir une instance qui lui mette un stop. Il a déjà fait des misères à Lille, il est en train d’en faire à Bordeaux. Il faudrait qu’on arrive à l’empêcher qu’il dirige un club de football. Les 35 millions d’euros…on verra bien », a expliqué Dominique Sévérac pas loin de demander aux instances du football d'intervenir dans la gestion du légendaire club bordelais.