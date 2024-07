Lopez abandonne, Bordeaux perd le statut professionnel

Dans : Bordeaux.

Par Eric Bethsy

Bordeaux abandonne son tout dernier espoir. Suite à l’interruption des échanges avec le potentiel repreneur Fenway Sports Group, le club aquitain avait accepté sa rétrogradation administrative en National. Le président et propriétaire Gérard Lopez semblait prêt à se battre pour éviter la liquidation et la descente en National 2. Mais ce jeudi, Sud Ouest annonce que Bordeaux jette l’éponge. La direction a indiqué à la Fédération Française de Football qu’elle faisait une croix sur le statut professionnel sans même attendre le verdict du Tribunal de Commerce. Tous les contrats en cours des Girondins seront donc rompus, et le centre de formation va également disparaître.