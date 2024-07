Bordeaux est coincé, des joueurs refusent de partir ‍!

Dans : Bordeaux.

Par Corentin Facy

Avec la perte de leur statut professionnel, les Girondins de Bordeaux vont pouvoir dégraisser leur effectif à vitesse grand V et ainsi réduire leur masse salariale. Mais certains joueurs refusent d’être sacrifiés de la sorte.

La descente aux enfers n’est jamais terminée pour les Girondins de Bordeaux. Après la relégation confirmée par la DNCG en National en raison de l’échec des négociations avec Fenway, le club au scapulaire a abandonné auprès de la Fédération française de Football son statut de club professionnel. Cela signifie que le centre de formation va fermer ses portes et que tous les joueurs bénéficiant d’un contrat professionnel sont autorisés à signer dans le club de leur choix en tant que joueur libre. Certains joueurs en ont déjà profité pour rebondir, mais tous ne sont pas dans une situation idéale.

Bordeaux entraîne le Matmut Atlantique dans sa chute https://t.co/tVoCwqdJ8A — Foot01.com (@Foot01_com) July 29, 2024

En effet, le journal Sud Ouest rapporte qu’un certain nombre de joueurs des Girondins de Bordeaux n’ont pas encore trouvé de point de chute et que pour eux, la situation est très chaotique. Cela ne va pas arranger les affaires de Gérard Lopez dans son opération dégraissage, mais le quotidien local nous apprend que rien n’oblige les joueurs concernés à rompre leur contrat et cela malgré la perte du statut professionnel des Girondins de Bordeaux. Autrement dit, les joueurs sous contrat avec le club au scapulaire et qui n’ont pas encore trouvé de nouveau club peuvent rester et percevoir leur salaire comme si de rien n’était.

Les résiliations de contrat ne seront pas si simples que ça

Des négociations vont donc devoir être menées pour la résiliation du contrat des joueurs qui souhaitent rester en leur versant sans doute des indemnités. Un casse-tête de plus pour les Girondins de Bordeaux, qui n’avaient sans doute pas prévu cela en renonçant à leur statut de club professionnel auprès de la FFF. Dans la majorité des cas, on peut imaginer que les joueurs pros vont trouver un point de chute en Ligue 2 ou en National, car leur statut de joueur libre fait d’eux des éléments accessibles pour une bouchée de pain. Mais ceux qui ne trouveront pas preneur ne seront pas si faciles à larguer pour les Girondins de Bordeaux, qui ont fait savoir à tous les joueurs professionnels qu’ils étaient invités à communiquer leur souhait quant à leur avenir avant mercredi soir. A date, ils sont encore 33 joueurs professionnels à garnir l’effectif des Girondins, autant dire que le dégraissage est très urgent.