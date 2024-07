Bordeaux en National 2, Gérard Lopez a tranché ‍!

Dans : Bordeaux.

Par Claude Dautel

Déterminé à conserver les Girondins de Bordeaux, Gérard Lopez pense désormais que le club au scapulaire évoluera en National 2 la saison prochaine et il travaille sur cette hypothèse.

Depuis l’annonce mardi de la fin brutale des négociations pour le rachat du club par Fenway Sports Group, les supporters bordelais sont anéantis, ces derniers ayant bien compris que l’avenir du club était plus que sombre. Et ce ne sont pas les révélations de L’Equipe ce vendredi après-midi qui vont leur remonter le moral avant le week-end. Car Emery Taisne, qui suit l’actualité des Girondins pour le quotidien sportif, révèle que du côté de Gérard Lopez, on a dorénavant clairement décidé de couper le robinet et de ne pas injecter les 40 millions réclamés par la DNCG pour remettre en partie le club à niveau. Et même si l’ancien patron de Lille et de l’écurie de F1 Lotus a initié une piste d’un mystérieux repreneur en Inde, il pense surtout à monter un plan très simple, à savoir lancer une procédure de redressement judiciaire afin de geler la situation.

Bordeaux bientôt en redressement judiciaire ?

Cette décision aurait un effet immédiat, outre celui de stopper les exigences des créanciers, de pousser le club vers l'échelon inférieur, puisqu'il perdra son statut professionnel. « Lopez plancherait, en priorité, sur un budget en National 2, soit une division en dessous de celle dans laquelle Bordeaux a été expédiée par la DNCG, le 9 juillet », précise notre confrère, qui estime que Gérard Lopez n'a pas du tout l'intention de se laisser dicter ses choix par qui que ce soit après avoir investi près de 60 millions d'euros depuis qu'il a repris le club. Une pierre de plus dans le jardin de ceux qui pensent que l'homme d'affaires ferait mieux de partir et de laisser de nouveaux investisseurs reprendre le club en National. D'ici au passage devant la DNCG, mardi prochain, l'ambiance risque d'être explosive du côté du Haillan.