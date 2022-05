Bordeaux en Ligue 2, tout le monde s’en fout

Dans : Bordeaux.

Par Eric Bethsy

Après la nouvelle défaite à Angers (4-1) dimanche, Bordeaux s’est encore un peu plus rapproché de la Ligue 2. Pas de quoi provoquer une réaction particulière en interne.

Bordeaux a peut-être laissé filer sa dernière chance de maintien à Angers. De nouveau battus, les Girondins sont repassés à la dernière place du championnat et n’ont même plus leur destin entre les mains. Une victoire de l’AS Saint-Etienne à Nice mercredi, en match en retard de la 36e journée de Ligue 1, les condamnerait officiellement. La situation devient plus que jamais urgente et pourtant, aucun acteur ne semble prêt à se révolter sur le terrain ou dans les médias. Une passivité incompréhensible pour le journaliste Xavier Domergue, triste pour son club de cœur.

« Franchement, ce qui fait très mal, on en parle chaque semaine, c'est que Bordeaux coule tranquillement, sans bruit, a constaté le spécialiste de RTL. En fait, il n’y a aucune réaction, c'est-à-dire que là il y a encore des choix de la part de David Guion. Aujourd'hui (dimanche) Yacine Adli n'est pas dans le 11, Hwang n'y est pas non plus. Il fait le choix de relancer Rémi Oudin qui se crée peut-être la meilleure situation bordelaise en première période, mais c'est la seule éclaircie. Je trouve que Bordeaux coule dans un mutisme incroyable ! »

« Bordeaux coule dans l’anonymat »

« Moi ça me révolte parce que je me dis qu’il n’y a aucune personne qui donne de la voix, qui tape du poing sur la table, on ne sent pas la réaction des joueurs au micro, on ne le sent pas sur le terrain. Ils se disent que c'est fait, c'est terminé alors que malgré tout, il y avait quand même des matchs importants. Enfin, Bordeaux coule et enchaîne une 19e défaite cette saison en championnat. Il n'y a eu qu'une seule victoire sur les 14 derniers matchs de championnat et c’est dans un anonymat des plus complets », a regretté le natif de Bordeaux, déçu du club à tous les étages.