Bordeaux ‍: Coup de théâtre, Al-Khelaïfi va sauver les Girondins

Dans : Bordeaux.

Par Eric Bethsy

Après l’interruption des négociations avec les Américains de Fenway Sports Group, Bordeaux a abandonné son appel auprès de la DNCG. Les Girondins, dont le propriétaire Gérard Lopez ne comblera pas le déficit, risquent de tomber très bas. Sauf si le président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaïfi parvient à ses fins.

Jusqu’où ira la chute de Bordeaux ? Ce mardi, le club aquitain a renoncé à son appel auprès de la DNCG. Le président et propriétaire Gérard Lopez espérait profiter de ce nouveau rendez-vous pour présenter un rachat au gendarme financier. Mais au terme d’un étrange feuilleton à rebondissements, les négociations avec les Américains de Fenway Sports Group n’ont pas abouti à un accord. Les patrons de Liverpool ont quitté la table des discussions pour la deuxième fois, notamment en raison de garanties insuffisantes sur le loyer du Matmut Atlantique.

Le beau geste d'Al-Khelaïfi

Les Girondins, qui n’avaient obtenu que leur maintien en Ligue 2 la saison dernière, sont donc officiellement envoyés en National. Et peuvent craindre une nouvelle rétrogradation en National 2 avec la perte du statut professionnel et de leur centre de formation. Autant dire qu’il s’agirait du pire scénario pour les Marine et Blanc et leurs supporters. Incapable de combler le déficit de 42 millions d’euros, Gérard Lopez semble totalement impuissant. C’est donc un acteur extérieur qui pourrait sauver les Girondins.

👉🏼Les Girondins de Bordeaux, club français historique, traversent des moments difficiles avec leur rétrogradation en national. Une triste parodie pour notre football français. Même si la rétrogradation ne peut être stoppée, je vous informe que le président du… pic.twitter.com/TnCjfgruRu — La Source Parisienne (@lasource75006) July 24, 2024

En effet, le compte La Source Parisienne affirme que Nasser Al-Khelaïfi est intervenu sur ce dossier. Le Qatari tente de convaincre l’ECA, l’association européenne des clubs qu’il dirige, d’apporter son aide à Bordeaux. Cette organisation peut effectivement soutenir les clubs des principaux championnats du continent sur les plans financier et juridique. Difficile de dire si le président du Paris Saint-Germain parviendra à ses fins. En tout cas, les Bordelais apprécieront le geste d’un dirigeant qui est loin de faire l’unanimité dans le foot français.