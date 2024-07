Bordeaux c'est mort, il dévoile le plan de Gérard Lopez

Dans : Bordeaux.

Les Girondins de Bordeaux ne joueront pas en Ligue 2 la saison prochaine et devraient se placer en redressement judiciaire dès mardi prochain après le passage devant la DNCG.

Cette fois, les derniers espoirs de voir le club au scapulaire sauver sa place en L2 semblent s'être envolés, Gérard Lopez ayant annoncé qu'il ne remettrait pas d'argent dans les caisses des Girondins. Alors que Bordeaux doit passer mardi devant la DNCG, avec obligation de fournir dès lundi des éléments pouvant faire changer d'avis le gendarme financier du football, Clément Carpentier, journaliste de France Bleu Gironde affirme que le propriétaire des Girondins de Bordeaux a un plan tout fait qui va permettre à son club d'éviter le pire, à savoir une faillite et la disparition, mais pas une relégation en National. « Tout d'abord, la DNCG va confirmer sans surprise la relégation du club en National mardi prochain. Le club se mettra alors en cessation de paiement et le tribunal de commerce de Bordeaux ouvrira une procédure collective. Soit un redressement judiciaire, soit une liquidation. Gérard Lopez devra à ce moment-là apporter des garanties nécessaires pour permettre à l'instance de privilégier le redressement. Selon nos informations, il devrait le faire. Cette procédure de redressement judiciaire permettra de sauver le club à court terme avec un gel des dettes du club pendant six mois voire un an (...) Au final, le propriétaire n'aura plus qu'à couvrir la masse salariale du club (qui sera bien sûr fortement réduite avec le départ de nombreux joueurs) et les charges fixes du quotidien », explique notre confrère, qui affirme donc que Gérard Lopez ne laissera pas mourir les Girondins de Bordeaux, même s'il a mis le club au scapulaire dans une situation dramatique. Et cela fait réagir les supporters.

Car l'idée même de voir Gérard Lopez s'en tirer à si bon compte en laissant le soin au tribunal de commerce de remettre de l'ordre financier dans le club. « Voilà, cet individu et ses influenceurs à sa botte, vont sortir. Donc, c'est basique, tribunal de commerce, meilleure offre retenue selon le tribunal + plan de redressement + licenciement. Donc oui, Lopez est OUT. Que ce mec et ses amis (proches du club), soient bannis », « Quelle horreur. La seule lueur d'espoir provient du départ de Gérard Lopez. Enfin. Quel calvaire ces trois ans avec lui a tous les niveaux (sportifs administratifs financiers image du club valeurs). La pire ordure jamais vue. Encore pire que Varela. Ça semblait difficile a croire », « Magique ! Formidable ! Magnifique ! J ai pas les mots, merci sauveur ! En vrai, des gens vont être contents de ça ? C'est une humiliation, pour notre club, notre ville ! », les quolibets sont nombreux sur les réseaux sociaux suite à cette possibilité que Gérard Lopez passe par la case tribunal de commercial. Et encore, on a évité de relayer des messages nettement plus incisifs.