Bordeaux, c'est 40ME d'urgence ou le National ‍!

Par Claude Dautel

Tandis que leurs amis supporters de l'ASSE fêtent le retour en Ligue 1, ceux de Bordeaux se demandent où joueront les Girondins la saison prochaine. Et l'inquiétude grandit au fil des jours, car la DNCG se profile.

Les Girondins de Bordeaux ont assuré sportivement leur maintien en Ligue 2, mais à deux semaines du passage du club au scapulaire devant la DNCG, prévu le mercredi 19 juin, les comptes sont dans le rouge et l'investisseur censé aider Gérard Lopez n'est toujours pas là. Selon Vincent Romain, journaliste pour Sud-Ouest, les pertes des Girondins sont estimés à 50 millions d'euros, et il est évident que le gendarme financier du football français ne laissera pas passer cela une année de plus. Et pour éviter la rétrogradation en National, ou pire un dépôt de bilan, les solutions ne sont pas multiples. Soit le fameux investisseur arrive très rapidement avec un gros chèque de 35 à 40 millions d'euros pour passer devant la DNCG, soit c'est Gérard Lopez qui, comme l'an passé, apporte du cash dans les caisses de son club.

Gérard Lopez en sauveur de Bordeaux, un scénario écrit d'avance ?

Une hypothèse qui semble la plus probable comme l'explique notre confrère bordelais, lequel pense que le propriétaire de Girondins de Bordeaux ne veut pas ternir son image en laissant à l'abandon un club historique du football. « Cette année encore, les conditions sont réunies pour qu’il apparaisse comme l’homme providentiel. Mais un peu d’anticipation ne ferait de mal à personne. Ni aux supporters, qui pourraient souffler. Ni aux salariés, qui pourraient partir en vacances l’esprit plus apaisé. Ni à Albert Riera, qui pourrait ainsi dessiner les contours de son effectif. Et peut-être même laisser Instagram de côté quelque temps », fait remarquer Vincent Romain, qui précise que personne ne sait vraiment ce que Gérard Lopez pense de tout cela. L'homme d'affaires se garde bien de communiquer sur la situation des Girondins de Bordeaux, et ses apparitions au Haillan ont été très rares cette saison.