Bordeaux ‍: 1723 mots, Gérard Lopez s'explique très très longuement

Dans : Bordeaux.

Par Claude Dautel

Alors que les Girondins de Bordeaux reprennent la compétition ce samedi en National 2, Gérard Lopez sort du silence dans un très très long communiqué de justification. Le message a du mal à passer.

Plutôt que d'organiser une conférence de presse, c'est via un communiqué format XXL que le propriétaire des Girondins de Bordeaux est revenu sur les événements qui ont abouti au placement en redressement judiciaire du club et sa descente en National. Pour faire un résumé des volumineuses explications de Gérard Lopez, on peut dire que finalement ce dernier n'a pas grand-chose à se reprocher si ce n'est de ne pas s'être assez mêlé des choix sportifs et surtout l'homme d'affaires estime avoir vu trop de gens malintentionnés tourner autour du club au scapulaire, y compris avec des offres de rachat. Même si on peut rappeler que les Girondins sont proches des 100 millions d'euros de déficit, Lopez confirme que s'il va mieux s'entourer, il n'a visiblement pas l'intention de vendre malgré les demandes incessantes.

LETTRE OUVERTE DE GERARD LOPEZ



Chères supportrices,

Chers supporters,

Chers partenaires, employés et vous tous amoureux du club,



Je viens vers vous après quelques semaines sans prise de parole qui s’explique tout d’abord par le fait que nous avons dû nous concentrer pleinement… pic.twitter.com/bkWysdrQzT — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) August 31, 2024

« Je termine également ce message pour vous informer que je vais m’entourer de deux personnalités qui m’apporteront leurs relais et leur savoir-faire. Le club va nommer M. Arnaud de Carli en tant que vice-président des relations institutionnelles ayant comme mandat de rapprocher le club du tissu local mais aussi avec des fonctions en interne. Arnaud nous apportera son amour pour le club, son relationnel et son dévouement sans faille pour le projet. Nous serons aussi soutenus par M. Guy Cotret actuellement membre du conseil, qui viendra soutenir le club sur les processus financiers, administratifs et étant donné son expérience professionnelle en tant que chef d’entreprise et son expérience dans la gestion des clubs de football et des instances fédérales. Enfin, je suis très heureux et fier, d’annoncer, l’arrivée prochaine, à mes côtés, d’actionnaires bordelais, tous entrepreneurs à succès, qui font partie depuis un moment de l’écosystème du club et qui au-delà d’être actionnaires, formeront aussi un groupe d'individus sur lesquels nous pourrons compter afin d'avancer dans le projet en ayant leur appui mais aussi leurs idées et leurs réflexions de gens avec un ancrage local fort. J’espère donc que nous pourrons reconstruire très rapidement, tous ensemble, ce club et suis persuadé qu’après les écueils, nous saurons faire de ce projet notre projet commun », précise Gérard Lopez.

Sur les centaines de réponses à cette intervention du propriétaire des Girondins, une énorme majorité est forcément défavorable à cette décision de ce dernier de conserver le club au scapulaire. « Oui d'accord mais fallait laisser le club en L2 donc merci pour tout mais on espère bientôt la vente du club à un groupe sérieux qui devra réparer vos erreurs et celle de vos prédécesseurs qui se cachent mais qu'on oubliera pas non plus », résume SnakiLL, le youtubeur bordelais.