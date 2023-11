Zidane entraîneur de la France, cet ancien Bleu se fâche

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Didier Deschamps a été prolongé jusqu'au Mondial 2026 à son poste de sélectionneur de l'équipe de France. Mais, la montée en puissance de Thierry Henry avec les Espoirs peut redistribuer les cartes pour l'après 2026, alors que Zinedine Zidane était le favori.

La décision prise d'urgence après le Mondial au Qatar par la FFF de rallonger le contrat de Didier Deschamps jusqu'à la Coupe du Monde 2026 avait provoqué un énorme débat, mais la pression était rapidement tombée. A l'époque, il était évident qu'après DD, c'est Zinedine Zidane qui devait logiquement s'installer sur le banc des Bleus, d'autant que Zizou était désormais libre et ne semblait attendre qu'un geste de la Fédération Française de Football pour remplacer Didier Deschamps.

Cependant, la nomination de Thierry Henry au poste de sélectionneur des Espoirs tricolores, et sa réussite sportive et en matière de communication, font que certains se demandent si Titi n'est pas un candidat sérieux à la succession de Didier Deschamps pour l'équipe de France. Une hypothèse dont ne veut même pas entendre parler Samir Nasri, le joueur, devenu consultant pour Canal+ étant un fan absolu de Zinedine Zidane, que ce soit comme footballeur ou comme entraîneur.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par zidane (@zidane)

S'exprimant dans le JDD, l'ancien international tricolore estime que Zinedine Zidane doit devenir sélectionneur de l'équipe de France, et qu'il n'y a pas à tergiverser. « Zinedine Zidane doit-il tôt ou tard prendre la succession de Didier Deschamps ? Pour moi, il doit la prendre. Mais va-t-il la prendre ? Peut-être prépare-t-il déjà autre chose, après tout. Il ne devrait même pas y avoir de question, et ce n’est pas le Marseillais qui parle. C’est une icône du football. Son rêve, c'est d’entraîner l’équipe de France. Normalement, on lui fait de la place tout de suite. Il a fait ses preuves en tant que coach, il a gagné trois fois la Ligue des champions d’affilée (2016, 2017, 2018). Avec son histoire et son passé en Bleu, il a le droit d’avoir l’équipe de France, c’est même un devoir », explique Samir Nasri, qui ne voit pas la place pour un autre choix de la part de la Fédération Française de Football.