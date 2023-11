Zaïre-Emery, c'est l'équipe de France ou le scandale

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Buteur et encore une fois éblouissant avec le PSG contre Montpellier, Warren Zaïre-Emery frappe de plus en plus fort à la porte de l'équipe de France. Didier Deschamps n'a plus vraiment le choix.

Devenu l'un des patrons du Paris Saint-Germain, alors qu'il n'a que 17 ans, Warren Zaïre-Emery est en train de devenir la nouvelle pépite du football français. Au fil des matchs, le jeune milieu de terrain s'impose de plus en plus comme un cadre de Luis Enrique, et ses performances en font un des candidats les plus sérieux à l'équipe de France. Même si Didier Deschamps est resté mystérieux lorsque le nom du natif de Montreuil lui a été suggéré en marge de la remise du Ballon, il est clair que l'absence de Warren Zaïre-Emery dans la liste qui sera révélée jeudi prochain pour les matchs contre Gibraltar (à Nice) et la Grèce (à Athènes) serait une énorme déception. Et cela serait même scandaleux, avoue Sébastien Tarrago, tombé lui aussi sous le charme du joueur du PSG.

Zaïre-Emery est un monstre

Après avoir vu la performance XXX du jeune milieu de terrain parisien contre Montpellier, qui n'est pas la première cette saison puisque Warren Zaïre-Emery se montre décisif match après match, le journaliste de L'Equipe se demande même comment le sélectionneur français ne l'a pas fait venir plus tôt. « Je n’ai pas trop compris les arguments exposés par Didier Deschamps le mois dernier concernant Warrent Zaïre-Emery pour ne pas le sélectionner. C’est clair que jeudi prochain lors de l’annonce de Deschamps, il sera là. Mais même le mois dernier, quand on voyait la liste des milieux de terrain en équipe de France, il n’y a pas de match. Il est deux crans au-dessus de Camara et Fofana. L’argument qu’il y avait des matchs importants pour les Espoirs, ça n’existe pas. Les Espoirs sont les Espoirs. Didier Deschamps a pris Malo Gusto, et il est important pour les Espoirs, et il a pris Castello Lukeba. Donc ça prouve qu’il ne se pose pas la question des Espoirs et il a bien raison. L’argument, c'était : « oui il n’aura pas de temps de jeu avec nous ». De la même manière que Camavinga a été pris très jeune, il faut prendre Zaïre-Emery tout de suite. Les joueurs ont parfois du mal à digérer une première sélection, cela avait été le cas avec Camavinga, donc il faut le faire jouer le plus vite possible. Il a le niveau. Cela s’imposait le mois dernier, cela s’impose toujours. Il a une capacité physique supérieure à la moyenne », explique Sébastien Tarrago, qui ne comprendrait pas que Didier Deschamps laisse Warren Zaïre-Emery à la disposition de Thierry Henry plus longtemps. A toutes ces questions, on aura la réponse le jeudi 9 novembre à 14 heures.