TV ‍: France - Gibraltar, à quelle heure et sur quelle chaîne ‍?

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

Déjà qualifiée pour l’Euro 2024 depuis un mois, l’équipe de France va poursuivre sa préparation pour ce championnat d’Europe avec deux matchs de qualifications. Avec un premier rendez-vous face à Gibraltar.

Quelle heure pour France - Gibraltar ?

Six matchs, six victoires, 13 buts marqués, un seul encaissé : la France réalise des éliminatoires au plus que parfait. Vite remis de sa défaite en finale de la Coupe du Monde en décembre 2022, l’équipe de Didier Deschamps a donc validé son ticket pour l’Euro au plus vite. Mais ce n’est pas parce que ce match contre Gibraltar comptera pour du beurre que la France ne le jouera pas sérieusement. Cette rencontre se disputera ce samedi 18 novembre à 20h45 à l’Allianz Riviera de Nice. L’arbitre sera l’Anglais John Brooks.

Sur quelle chaîne suivre France - Gibraltar ?

Comme tous les matchs de l’équipe de France depuis le Mondial, ce France - Gibraltar sera diffusé sur l’antenne de TF1. Les commentaires seront assurés par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu.

La compo probable de la France face à Gibraltar :

Cette rencontre entre la France et Gibraltar s’annonce à sens unique. Car si les Bleus ont réalisé un sans faute depuis le début de la phase de qualifications, les Gibraltariens, eux, comptent zéro point et n’ont pas marqué le moindre but. Autant dire que la France n’aura pas le droit à la moindre erreur face au 198e pays au classement FIFA.

Pour cette rencontre, Didier Deschamps alignera donc une équipe compétitive. Avec Warren Zaïre-Emery dans le onze de départ ? Peut-être, même si le joueur de 17 ans ne découvre les A que depuis le début de la semaine. Pour le reste de l’équipe, DD devrait aligner du classique, avec potentiellement Marcus Thuram en pointe.

La compo probable de la France : Maignan - Clauss, Upamecano, Lucas Hernandez, Théo Hernandez - Rabiot, Zaïre-Emery, Griezmann - Dembélé, Marcus Thuram, Mbappé.