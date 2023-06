TV ‍: France Télévisions et M6 s'offrent l'Equipe de France féminine

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Dans un communiqué officiel publié ce mardi, la Fédération française de football annonce l’attribution des droits TV de l’Equipe de France féminine à France Télévisions et au groupe M6 pour la période 2023-2027.

« Le groupe France Télévisions et le Groupe M6 deviennent les co-diffuseurs de l’Équipe de France Féminine pour les quatre prochaines saisons (2023-2027). Tous les matches en prime time seront diffusés sur France 2, France 3 ou W9. Ces droits de diffusion concernent les rencontres de la nouvelle Ligue des Nations Féminine, les matches de qualifications à l’Euro 2025 et à la Coupe du monde 2027 ainsi que l’ensemble des matches amicaux qui seront joués par les Bleues durant cette période. Pour rappel, France Télévisions diffusera aussi les Bleues lors des Jeux olympiques de Paris 2024 pour lesquels la France est déjà qualifiée en tant que pays-hôte » détaille le communiqué de la FFF.

Jean-Michel Aulas se félicite de cet accord

Membre du Comex de la Fédération française de football en charge du football féminin de haut niveau, Jean-Michel Aulas s’est félicité de cet accord. « Ces deux engagements d’une part avec France Télévisions et le Groupe M6 pour l’Équipe de France Féminine et d’autre part avec Canal+ pour la D1 Arkema sont révélateurs du potentiel de croissance et de l’image du football féminin dans le monde et en France. Ces contrats de diffusion marquent une nouvelle étape dans le développement de notre football féminin qui en train d’accélérer sa professionnalisation. En offrant à notre championnat et à notre équipe nationale une exposition accrue ainsi qu’un traitement éditorial inédit, Canal+, France Télévisions et le Groupe M6 vont pouvoir, tout en valorisant la discipline, participer au développement de son image » s’est réjoui l’ancien président de l’Olympique Lyonnais.