Très mauvaise nouvelle pour Deschamps et la France ce dimanche ‍?

Par Guillaume Conte

Tremblement à Munich comme en France avec la blessure qui semble sérieuse de Kingsley Coman. Didier Deschamps n'a pas envie de connaitre déjà un premier forfait pour l'Euro.

Titulaire ou remplaçant, Didier Deschamps a toujours pu compter sur lui. Kingsley Coman fait partie des joueurs que le sélectionneur national appelle à chaque fois, et sur lequel il compte dans les grandes compétitions. Mais cet été, pour l’Euro 2024, « DD » et la France vont peut-être devoir faire sans l’ailier du Bayern Munich. En effet, ce dernier est sorti blessé de la rencontre à Augsburg où il était titulaire ce samedi. Touché au genou gauche dès la 26e minute, le Français était encore très souffrant en soirée et Thomas Tuchel ne voyait pas vraiment de bonnes nouvelles arriver. « C’est une blessure au genou gauche. On doit attendre que les images en disent plus, mais ça a l'air d'être une blessure grave, parce que c'était douloureux et qu'il était impossible de continuer. On va vérifier les ligaments demain (dimanche) à l'imagerie. Je ne veux pas spéculer », a confié l’entraineur du Bayern Munich à la télévision allemande. Un discours qui n’est en tout cas jamais bon signe, même s'il faudra attendre ce dimanche et les examens passés pour en savoir plus.

Didier Deschamps connait la musique

Certes, Didier Deschamps a un beau réservoir offensif, mais se passer d’un tel élément pour l’Euro serait tout de même une très mauvaise nouvelle. Car en cas de blessure sérieuse au genou, un délai de cinq mois risque de ne pas être suffisant pour revenir à son meilleur niveau. Le joueur formé au PSG doit désormais espérer qu’il s’agit d’une blessure moins grave que craint pour revenir en forme afin de disputer la deuxième partie de saison. Certes, Didier Deschamps est habitué à gérer les forfaits, comme il a du le faire lors de la dernière Coupe du monde, mais un joueur comme Coman fait partie des maillons forts des Bleus, et un élément particulièrement craint par les défenseurs adverses.