Sylvain Ripoll accusé, l'équipe de France est « ‍dérangeante ‍»

Par Claude Dautel

Avec deux victoires en deux matchs, l'équipe de France Espoirs réussit un début parfait dans l'Euro. Mais, la formation de Sylvain Ripoll suscite tout de même des interrogations sur son vrai niveau et sur les intentions de l'entraineur.

Les Espoirs français ont battu la Norvège (1-0) dimanche soir dans l’Euro U21, et les Tricolores sont premiers de leur groupe devant l’Italie et la Suisse. Sur le papier, le bilan de la formation menée par Sylvain Ripoll est nickel, sauf que les supporters et les observateurs ont bien du mal à se passionner pour une formation très brillante sur le papier. Et, encore une fois, les regards se tournent vers le sélectionneur français, lequel a procédé à de très nombreux changements contre la Norvège, ce qui a interpellé pas mal de monde. Pour Pierre Bouby, il est clair que le style Ripoll est difficilement compréhensible, et cela ne date par de cet Euro. Pour l'ancien joueur, il faut tout de même se poser des questions.

Sylvain Ripoll inquiète avec les Espoirs

🫡 𝟮𝗲 𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 en 2 matchs dans cet EURO pour nos Bleuets 🇫🇷



🔜 RDV mercredi contre la Suisse pour valider la qualification en quarts 👊#NORFRA | #EuroEspoirs pic.twitter.com/JoYLAoJWuN — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 25, 2023

Même si les Espoirs français avancent sereinement dans cet Euro, Pierre Bouby a réellement des doutes concernant une victoire finale des joueurs de Sylvain Ripoll dans cette compétition. « Cette équipe manque d’ambition, elle manque de liant. Il n’y a pas de schéma préférentiel. On voit que le projet du coach, c'est de rester solide et d’essayer de trouver une solution par le talent. Moi, je trouve ça dérangeant, car il y a quand même des joueurs talentueux sur le terrain. Je ne vois pas l’intérêt d’évoluer comme cela. Si je remets en cause le sélectionneur ? Oui, et moi, ça fait même un moment que je le remets en cause », a lancé, sur le plateau de L'Equipe du Soir, l'ancien joueur, rapidement soutenu par Ludovic Obraniak, lequel s'interroge aussi sur le projet français. En tout cas, ce mercredi soir, la France aura l'occasion de valider son billet pour les quarts de finale de l'Euro en cas de nul ou de victoire face à la Suisse.