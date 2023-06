Euro Espoirs ‍: La France se rapproche de la qualification

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

2e journée de la phase de groupes de l’Euro Espoirs :

Stade Docteur-Constantin-Rădulescu (Cluj, Roumanie).

Norvège U21 - France U21 : 0 à 1.

But : Olise (57e) pour la France Espoirs.

Trois jours après sa victoire dans la douleur contre l’Italie en ouverture de cet Euro Espoirs (2-1), l’équipe de France U21 a enchaîné un deuxième succès de suite contre la Norvège ce dimanche soir (1-0).

🫡 𝟮𝗲 𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 en 2 matchs dans cet EURO pour nos Bleuets 🇫🇷



🔜 RDV mercredi contre la Suisse pour valider la qualification en quarts 👊#NORFRA | #EuroEspoirs

Grâce à un but d’Olise juste avant l’heure de jeu et à un sauvetage sur la ligne de Lukeba dans le temps additionnel, les Bleuets confortent leur première place du Groupe D de cet Euro Espoirs. Tout proche d’une qualification pour la phase finale, avec trois points d'avance sur l'Italie et la Suisse, le groupe de Sylvain Ripoll n’a plus qu’à assurer le coup contre la Suisse mercredi prochain pour disputer les quarts de finale de cet Euro.