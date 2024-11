Saint-Denis totalement verrouillé pour France-Israël

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

La sécurité sera maximale pour le match entre la France et Israël de jeudi prochain. Le Stade de France et tout son quartier seront mis sous cloche.

La rencontre de jeudi prochain entre la France et Israël va être un évènement regardé attentivement dans le monde. Non pas pour l’enjeu sportif tant cette Ligue des Nations ne passionne toujours pas les foules pour ce match à priori déséquilibré. Mais en raison de la dimension politique de cette opposition. Ce jeudi, en marge du match du Maccabi Tel-Aviv à Amsterdam, des incidents ont éclaté avant et après la rencontre, sur fond de tension entre juifs et musulmans lié au conflit israélo-palestinien. Dans un pays qui compte beaucoup de représentants de ces deux communautés, la crainte est grande pour ce rendez-vous annoncé au Stade de France.

1400 stadiers pour éviter les envahissements de terrain

Un disposition policier important va être déployé, tant les autorités comptent tenter d’intervenir rapidement en cas de provocations ou de dérapages. Des décisions drastiques ont été prises, puisque les commerces dans les environs du Stade de France fermeront leurs portes à partir de 15h30, et que même les employés des sociétés voisines de l’enceinte de Saint-Denis sont invités à quitter les lieux dans le courant de l’après-midi selon Le Parisien.

Résultat, la peur règne sur la ville et autour de ce match, et les billets ne trouvent clairement pas preneurs. Les supporters officiels des Bleus ont reçu sept fois moins de demande qu’à l’accoutumée, et il se murmure que seuls 20.000 spectateurs pourraient être au rendez-vous. La vente des tickets a débuté tardivement tant il était question de faire jouer le match à huis clos, mais le gouvernement a décidé du contraire. Dès lors, il sera plus facile de contenir le public, qui ne pourra pas siéger aux premiers rangs du stade, afin d’éviter les envahissements de terrain. Nul doute que les stadiers seront particulières attentifs aux débordements. Ils seront d’ailleurs 1400 pour l’occasion.

Enfin, l’ambassade d’Israël en France a confirmé qu’un petit contingent de supporters de l’état hébreux devrait faire le déplacement en France pour cette rencontre, même si aucune précision n’est donnée. Il en va de même pour l’équipe nationale, dont le parcours et le lieu de résidence resteront secrets jusqu’au bout, pour éviter des actions et d’éventuels débordements.