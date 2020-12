EdF : Voilà que Giroud joue trop, Deschamps s'inquiète

Dans : Equipe de France.

Au fond du banc des remplaçants de Chelsea il y a un mois et demi, Olivier Giroud a encore renversé la table chez les Blues.

Depuis son quadruplé en Ligue des Champions face au FC Séville, l’attaquant de l’Equipe de France a retrouvé la grâce de Frank Lampard. Désormais, Olivier Giroud enchaîne les matchs, et cela change beaucoup de choses dans l’optique du mercato. En effet, l’ex-attaquant d’Arsenal et de Montpellier ne devrait plus chercher à partir coûte que coûte afin de sauver sa place pour l’Euro 2021. Mais pour Didier Deschamps, interrogé à ce sujet par le journal L’Equipe au cours d’un long entretien, il n’est pas non plus idéal qu’Olivier Giroud joue trois matchs par semaine. Une déclaration un brin ironique mais qui détient tout de même une part de sincérité chez le boss de l’Equipe de France.

« Je ne l'ai jamais mis en garde comme on a pu le dire. Je ne suis pas là pour conseiller. Je lui ai juste donné mon avis. Après, ce sera sa décision. Olivier savait que son temps de jeu était limite, à un moment. Il a encore renversé la situation. La donne a changé. Comme elle changera peut-être en février ou en mars (il sourit). Mais qu'il soit titulaire les trois matches de la semaine, ce n'est peut-être pas l'idéal non plus ! Aujourd'hui, je ne me pose pas la question par rapport à tout ce qu'il fait, même si je ne peux pas lui donner de garantie, à lui et à aucun autre d'ailleurs. En qualité et en quantité, j'ai la chance d'avoir beaucoup de joueurs à disposition » a prévenu Didier Deschamps, qui n’espère qu’une chose dans l’optique de l’Euro cet été : que son buteur fétiche soit en forme, en rythme et épargné par les blessures. C’est pour l’instant le cas…