PSG : Daniel Riolo est fan à 100% de Kimpembe

Dans : Equipe de France, PSG.

Presnel Kimpembe rend des copies très propres depuis maintenant plusieurs mois. Une progression dont se réjouiront Thomas Tuchel et Didier Deschamps, en vue des prochaines échéances qui attendent le PSG et l'équipe de France.

L’équipe de France n’a pas su prendre le dessus sur le Portugal dimanche soir au Stade de France (0-0). Lors de cette prestation collective terne, certains Bleus ont tout de même marqué des points auprès du sélectionneur Didier Deschamps. Le Parisien Presnel Kimpembe a répondu présent, lui qui prenait part à sa onzième sélection avec les Bleus. Depuis plusieurs mois, le défenseur central formé au PSG monte en puissance en club comme en sélection pour le plus grand bonheur de Daniel Riolo. Sur les ondes de RMC, le journaliste a fait l’éloge d’un Presnel Kimpembe passé d'apprenti à patron.

« J’ai toujours eu confiance en Presnel Kimpembe. J’ai toujours dit qu’il deviendrait et le taulier du PSG et le taulier de l’équipe de France. C’est un très bon joueur, j’aime Presnel Kimpembe », a-t-il émis, sûr de lui. Une progression remarquée qui a été rendue possible par sa capacité à gommer ses défauts sur le rectangle vert. « Il avait, auparavant, quelques lacunes en étant l’auteur de boulettes, mais je sentais chez lui de très grosses capacités. Il suffisait juste de visser deux ou trois trucs dans sa tête. Il doit désormais être titulaire en équipe de France», ajoute Riolo. A 25 ans, le Titi parisien est à un tournant de sa carrière. Le banc des remplaçants maintenant derrière lui, il montre qu’il a les épaules pour jouer tous les week-ends au plus haut niveau.