EdF ‍: La France humiliée par l'Espagne, Hervé Renard accuse l’OL

Par Corentin Facy

L’Equipe de France féminine avait de grands espoirs de remporter le premier titre de son histoire mercredi en finale de la Ligue des Nations. Mais l’équipe d’Hervé Renard a logiquement et largement été battue par l’Espagne.

La défaite de l’Equipe de France ne souffre d’aucune contestation. Dominée dans tous les compartiments du jeu, les Bleues se sont logiquement inclinées face à l’Espagne en finale de la Ligue des Nations. Le tout sans avoir cadré le moindre tir, une première depuis 10 ans à ce niveau. Il faudra donc attendre encore pour voir l’Equipe de France féminine soulever le premier titre de son histoire. A quelques mois des Jeux Olympiques 2024 à Paris, ce match a montré que l’équipe d’Hervé Renard était encore loin des meilleures sélections mondiales. Après la rencontre, le sélectionneur tricolore a souligné la qualité de l’adversaire et a notamment mis en avant la formation espagnole et plus particulièrement des joueuses du FC Barcelone. L’occasion pour l’ancien sélectionneur de la Côte d’Ivoire d’établir un parallèle avec la formation des meilleures joueuses françaises à l’Olympique Lyonnais.

Avec un petit tacle à l’égard du club rhodanien, où jouent beaucoup d’étrangères au contraire d’un club comme le Barça qui fait la part belle à ses internationales espagnoles, ce dont profite la Roja. « À Lyon, il y a beaucoup d'étrangères. Dans cette équipe du FC Barcelone, il y a beaucoup d’Espagnoles. La formation du FC Barcelone est, quelque part, incomparable. C’est une école de football exceptionnelle. Avec une philosophie de jeu et surtout une technique individuelle pour chaque joueuse qui est magnifique. J’ai eu la chance de jouer l’Espagne à la Coupe du monde 2018 avec le Maroc, avec un milieu Iniesta-Isco-Busquets. Et j’avais l’impression de voir la même chose ce soir » a souligné Hervé Renard, pour qui l’Equipe de France n’avait tout simplement aucune chance de gagner mercredi soir contre une équipe espagnole à un tel niveau. De quoi inquiéter à quelques mois des JO de Paris 2024…