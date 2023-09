Preuves à l’appui, Dugarry rouvre le procès Deschamps

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Avant le match des éliminatoires de l’Euro 2024 contre l’Irlande ce jeudi soir, Christophe Dugarry est revenu à la charge sur l'équipe de France. Le consultant n’a pas changé d’avis sur le travail du sélectionneur Didier Deschamps.

Fidèle détracteur de Didier Deschamps, Christophe Dugarry persiste dans son opinion. Le consultant de RMC ne comprend pas pourquoi l’opinion générale se satisfait des résultats de l’équipe de France. L’ancien coéquipier du sélectionneur tricolore, lui, aimerait voir des Bleus plus convaincants dans le jeu.

🎙 Christophe Dugarry : "Il y a le prisme des résultats, et là Deschamps c'est le meilleur. Après il y a le prisme de la qualité du jeu, et là il y a des améliorations à avoir. Il n'y a pas eu de bilan après la Coupe du monde, il y a un vrai chantier à avoir." pic.twitter.com/GcTj6iwzyg — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) September 7, 2023

« Tout dépend de quel côté on prend l'équipe de France. Il y a le prisme de la victoire et des résultats. Et là pour le coup, Deschamps c'est le meilleur au monde, a reconnu Christophe Dugarry. Et après il y a le prisme de la qualité du jeu et du plaisir que l'on prend à regarder cette équipe de France. Là, à mon avis, il y a des choses à améliorer. Beaucoup, pas beaucoup... Chacun fera son sélectionneur. »

« Moi j'estime qu'on n'a pas eu de bilan après cette Coupe du monde qui a été considérée par tous comme réussie, a-t-il regretté. On va en finale, elle est réussie. Pour preuve, Deschamps s'est prolongé son contrat de quatre ans... Je ne voudrais pas qu'on parte une nouvelle fois sur l'idée qu'il n'y a pas eu d'auto-critique. Moi je reviens sur ces 80 minutes en finale, sur le match contre l'Irlande où l'on a pris l'eau au milieu, c'était déjà le cas face à l'Argentine... C'est un sujet assez récurrent. »

Un problème de latéral droit

« Moi j'ai toujours un problème avec le poste de latéral droit. Je pense que c'est un vrai chantier qui va nous permettre d'amener de la qualité dans notre jeu. Koundé, ça ne me convient absolument pas, je l'adore dans l'axe, mais pas sur le couloir droit. Je pense qu'il faut un plan B derrière Giroud, ce sera certainement Kolo Muani mais pour l'instant c'est un peu tôt parce qu'il est blessé », a prévenu Christophe Dugarry, qui attend évidemment Deschamps au tournant ce jeudi soir au Parc des Princes.