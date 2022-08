Pogba viré des Bleus, Daniel Riolo lance une bombe

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Les déclarations de Mathias Pogba concernant les agissements supposés de son frère à l'encontre de Kylian Mbappé ont estomaqué tout le monde. Daniel Riolo entre dans la polémique et lance une bombe.

L’affaire aurait pu faire sourire si visiblement elle n’était pas aussi révélatrice de certaines mœurs dans le football. Samedi soir, la vidéo de Mathias Pogba a ouvert les portes de l’enfer qu’est devenu le football pour certains. Entre les menaces, le racket et les conflits familiaux, ce que l’on suppose de ce que l’on peut désormais appeler l’affaire Pogba a de quoi inquiéter. Et lorsque le frère aîné de Paul Pogba a lâché le nom de Kylian Mbappé, il était évident que la température allait grimper d’un cran, même si le numéro 7 du PSG et des Bleus n’a strictement rien à voir dans cette histoire. Si certains rêvaient sur les réseaux sociaux de voir Mbappé avoir un sale rôle, c’est raté et l’attaquant parisien peut dormir tranquille. Même si forcément, si ce que dit Mathias Pogba concernant un éventuel « maraboutage » par Paul Pogba ne doit pas réellement faire plaisir. Et malheureusement, certains pensent qu’effectivement le joueur de la Juventus a eu ce comportement, malgré les dénégations de ses avocats dans leur communiqué.

Mbappé visé par Pogba, Riolo y croit

Que l’on croit au Père Noël ou au marabout, voir un coéquipier de Kylian Mbappé en équipe de France en vouloir à ce dernier au point de faire appel à un « spécialiste » pour lui nuire à de quoi inquiéter s'il est réel. Ce scénario du pire pour les Bleus à deux mois du Mondial 2022 au Qatar est pourtant plausible selon Daniel Riolo. « Parmi les révélations, une ubuesque affaire de marabout. Pogba aurait voulu marabouter Mbappé. Une histoire de fous, absurde qui ferait rire si elle n’était pas vraie. Et beaucoup d’éléments nous poussent malheureusement à y croire. D’un point de vue sportif, il va devenir difficile d’envisager que Pogba et Mbappé aillent ensemble à la Coupe du monde. Mais je ne suis pas certain que le foot et le mondial soient les premières préoccupations de Paul Pogba en ce moment », explique le journaliste, qui assure avoir déjà entendu parler de telles histoires dans le football et ne pas s'étonner de tout cela.

Pour l'instant, la Fédération Française de Football se garde bien d'intervenir dans cette sale affaire. Selon Le Parisien, la FFF aurait même choisi de conserver toute sa confiance dans Paul Pogba, ce qui à ce stade de l'enquête relève du bon sens. « La Fédération française de football (FFF), ayant pris connaissance de l’affaire, ne communiquera pas sur le sujet, l’estimant comme personnel. Pas inquiète, elle garde toute son estime pour Paul Pogba », précise le quotidien parisien. Du côté de Kylian Mbappé c'est également le silence radio, le joueur du PSG et des Bleus ne voulant pas être mêlé à tout cela, même s'il est une victime indirecte, et cela quelle que soit la réalité des accusations de Mathias Pogba. Ce qui est certain, c'est qu'actuellement blessé au ménisque, et même s'il a choisi de ne pas se faire opérer, Paul Pogba traverse une sale période.

En attendant, Mathias Pogba en a remis une couche en affirmant avoir les preuves de ses accusations contre son frère, notamment concernant Kylian Mbappé. « Kylian, à présent tu comprends? J'ai rien de négatif contre toi, mes dires sont pour ton bien, tout est vrai et avéré, le marabou est connu! Désolé de ce frère, un soi disant musulman à fond dans la sorcellerie, il n'est jamais bon d'avoir un hypocrite et un traître près de soi! », a lancé, via les réseaux sociaux, le frère de Paul Pogba, consultant de la chaîne L'Equipe jusqu'en mai dernier. Le feuilleton commence et pourrait mal se finir pour tout le monde.