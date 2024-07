JO ‍: La France boycottée, Platini casse l’ambiance

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Avant l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, Michel Platini a poussé un coup de gueule. L’ancien international français estime que le football n’a pas sa place dans cette compétition.

L’équipe de France olympique ne pourra pas compter sur le soutien de Michel Platini. Le problème ne vient pas de Thierry Henry et ses hommes. Non, le triple Ballon d’Or compte tout simplement boycotter le tournoi de football. L’ancien président de l’UEFA affirme que le ballon rond doit uniquement sa place aux JO à sa popularité.

La révélation de Platini

« Ça ne m’intéresse pas l’équipe de France olympique, a lâché Michel Platini interrogé par le Midi Libre. Le football n’est pas un sport olympique. Je connais les tenants et les aboutissants de toutes les discussions depuis 20 ans sur la présence du football aux JO. On fait venir le football parce que c’est le sport qui remplit le stade. C’est le football qui fait le plus de spectateurs, c’est tout. La Fifa n’a jamais voulu que les meilleurs (joueurs) viennent. On a droit à une équipe B, C, D… Ça n’a aucun intérêt. »

« Si ça me choque ? Non, ça ne me choque pas du tout. C’est normal, a répondu la légende du foot français. Les clubs ne peuvent pas payer les joueurs qui sont à l’Euro pendant un mois et après encore un mois pour les Jeux Olympiques. Ce n’est pas possible. Pour le football, les Jeux ne sont pas la compétition la plus importante. Pour le foot féminin, en revanche, c’est autre chose. » Sur sa lancée, Michel Platini a ensuite dénoncé l’engouement en France.

𝙇𝙀𝙎 𝙅𝙊 𝘾𝙊𝙈𝙈𝙀𝙉𝘾𝙀𝙉𝙏 𝘾𝙀𝙏𝙏𝙀 𝙎𝙀𝙈𝘼𝙄𝙉𝙀 ! 🔥



📆 6 matchs en 7 jours ! Retenez bien ces dates pour soutenir nos Équipes de France 🇫🇷😄#BleuCollectif pic.twitter.com/cHZrhklw6w — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 22, 2024

« Si les Jeux avaient lieu en Papouasie-Nouvelle-Guinée, seriez-vous contents que les meilleurs Français partent là-bas et ratent les qualifications pour les coupes d’Europe de leurs clubs ? Comme c’est en France, on se gargarise, a-t-il osé. Ça fait 40 ans que je suis dans le football, ça fait 40 ans qu’on en parle et le football n’est toujours pas au calendrier Fifa. Si le Real veut laisse jouer Mbappé, pourquoi pas. Mais s’il ne veut pas… » A priori, la FFF n'enverra pas d'invitation à Michel Platini cet été.