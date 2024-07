EdF ‍: Réunion au sommet, Didier Deschamps est intouchable

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Guyot

Quelques jours après l’élimination de l'Équipe de France en demi-finales de l’Euro 2024 par l’Espagne, Didier Deschamps va rencontrer le président de la Fédération Française de Football. Une réunion qui ne remet pas en cause l’avenir du sélectionneur dans un futur proche.

Le parcours de la France lors de l’Euro 2024 en Allemagne a pris fin dans le dernier carré. Valeureux à défaut d’avoir été brillants, les hommes de Didier Deschamps sont néanmoins tombés sur plus forts qu’eux et se sont inclinés contre l’Espagne, futur vainqueur de la compétition (2-1). Si le parcours de l’équipe tricolore n’a pas été de tout repos, les critiques ont fusé sur le niveau de jeu de l’équipe qui n’a inscrit que trois buts pour arriver en demi-finales, avec notamment un penalty transformé par Kylian Mbappé et deux buts contre leur camp. Pour autant, le poste de Didier Deschamps n’est pas menacé dans l’immédiat, puisque le président de la FFF, Philippe Diallo, a conforté le sélectionneur dans ses fonctions quelques heures à peine après l’élimination. Selon les informations du Parisien, les deux hommes vont à nouveau se réunir dans quelques heures, mais cela ne remet aucunement le poste de Deschamps en cause.

Diallo et Deschamps vont se réunir pour préparer le Mondial 2026

Équipe de France : Didier Deschamps va rencontrer Philippe Diallo en début de semaine prochaine

Les deux hommes forts du football français ont en effet prévu de se voir mais pour évoquer la suite des évènements. Pour rappel, l’objectif fixé à l’Euro était d’atteindre le dernier carré et Didier Deschamps, en poste depuis 2012, est encore sous contrat avec les Bleus jusqu’à la Coupe du Monde 2026. Une échéance qui sera l’objet de leur discussion d’après le média. En effet, après avoir fait un bilan du dernier tournoi, Deschamps et Diallo évoqueront la préparation de la prochaine grande échéance à savoir le Mondial dans deux ans sur le continent américain. A l’heure actuelle, il n’y a aucune volonté de la part des différentes parties de mettre fin au contrat de l’ancien coach de l’Olympique de Marseille et de l’AS Monaco. La FFF décide de miser sur la continuité avec un sélectionneur qui a permis aux Bleus d’être sur le toit du monde en 2018 et espère connaître le même dénouement en 2026.