France ‍: Olivier Giroud annonce sa retraite internationale

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Après 137 sélections et 57 buts sous le maillot de l'équipe de France, Olivier Giroud a officialisé ce lundi qu'il prenait sa retraite internationale après un Euro 2024 décevant pour lui comme pour les Bleus.

Il méritait nettement mieux que cela, mais c'est dans la foulée d'un Euro 2024 où il n'a pas eu réellement l'occasion de briller qu'Olivier Giroud a annoncé que c'en était fini de sa carrière sous le maillot de l'équipe de France. « Le moment tant redouté est arrivé : celui de dire adieu à l'Équipe de France. Six ans, jour pour jour, après avoir remporté la Coupe du monde. C'était le 15 juillet 2018. Les souvenirs défilent .. 12 juillet 1998. J'avais 12 ans. Le soir du sacre. Je me suis juré qu’un jour, moi aussi je serai champion du monde. 13 ans plus tard, le 11 novembre 2011, ce rêve est devenu réalité. Quelle fierté d'endosser ce maillot bleu et de représenter la France! En intégrant cette équipe, j'ai trouvé avec les joueurs et le staff une deuxième famille. Nous nous sommes toujours soutenus, nous avons vécu les joies et les déceptions, les victoires et les défaites, les rires et les larmes mais toujours unis et solidaires. Nous sommes devenus une bande de potes inséparables sous l'oeil attentif d’un homme : le coach, Didier Deschamps, que je remercie pour sa confiance. Malgré nos hauts et nos bas, il m’a permis de devenir le meilleur buteur de l'histoire des Bleus avec 57 buts en 143 sélections. Je remercie également toutes les personnes de l'ombre qui, par leur bienveillance et leur professionnalisme, ont assuré notre sécurité et notre bien-être. Ma carrière en équipe de France n’a pas toujours été un long fleuve tranquille. J’ai douté parfois, souffert aussi des critiques mais au plus profond de moi, je n’ai jamais cessé d’y croire. Le travail, l'humilité, la prière m'ont aidé à traverser les moments difficiles. Grâce au soutien indéfectible de ma femme et de mes quatre merveilleux enfants, j'ai toujours trouvé la force de me battre pour revenir chaque fois encore plus fort. Je n'oublie pas les supporters que je remercie du fond du cœur. Je suis heureux d'avoir pu leur apporter tant de bonheur. Quatre dates resteront à jamais gravées dans ma mémoire. Le 19 novembre 2013, l'union sacrée avec les Français lors de notre victoire contre l'Ukraine 3 à 0. L'Euro 2016. Malgré notre défaite en finale qui restera comme l'une des plus grandes douleurs de l'Équipe de France, nous avons vécu durant toute la compétition, une aventure humaine inoubliable. Le 15 juillet 2018... Le graal ! L'objectif de toute une vie ! Je me souviens encore de ce moment où nous sommes tombés dans les bras les uns des autres en hurlant: « on l'a fait ! ». Oui, on l'avait fait. On était champion du monde ! Enfin, la Coupe du Monde 2022. Malgré l'immense déception de la défaite en finale, cette compétition restera pour moi l'un des souvenirs les plus forts de ma carrière. Quatre buts marqués dont le troisième qui m'a permis de battre le record de Thierry Henry. Puis le quatrième contre l'Angleterre qui nous a propulsés en demi-finale. Une page se tourne à présent ... Je m'envole vers d'autres aventures. Je deviens, à partir de maintenant, le premier supporter des Bleus. Cette équipe de France que j'ai servie pendant 13 ans restera à jamais gravée dans mon cœur. Elle est ma plus grande fierté et mon plus beau souvenir. », a confié dans un long message diffusé sur les réseaux sociaux Olivier Giroud, qui à 37 ans a décidé de continuer sa carrière en Major League Soccer du côté du Los Angeles FC.