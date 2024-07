EdF ‍: Deschamps en danger, accusé Mbappé, levez-vous

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Guyot

Malgré l’élimination en demi-finales de l’Euro 2024 contre l’Espagne, Didier Deschamps a très vite été conforté dans ses fonctions par la FFF. Si le sélectionneur est de plus en plus contesté, un célèbre entraîneur français ne comprend pas que l’on remette en cause son statut.

Le tournoi de l'Équipe de France à l’Euro 2024 a pris fin en demi-finales. Malgré un parcours semé d’embûches, les Bleus sont parvenus à rejoindre le dernier carré, avant de chuter contre l’Espagne. Cependant, les critiques ont fusé sur le niveau de jeu de la France durant le tournoi. Pour arriver en demies, les joueurs de Deschamps n’ont en effet marqué que trois petits buts en cinq rencontres, dont un sur penalty et deux buts contre son camp contre l’Autriche et la Belgique. Quelques heures à peine après une élimination logique contre la Roja, le président de la Fédération Française de Football, Philippe Diallo, a maintenu Didier Deschamps dans ses fonctions. En dépit d’un niveau de jeu qui a souvent laissé à désirer dans cet Euro, un entraîneur français a tenu à prendre la défense du sélectionneur. Il s’agit de Pascal Dupraz, qui était l’invité de l’émission Les Grandes Gueules du Sport sur RMC.

Mbappé accusé par une grande gueule

🎙 Deschamps jusqu'en 2026 à la tête des Bleus : est-ce une erreur ?



💥 Le coup de gueule de Pascal Dupraz sur la remise en cause de Deschamps à la tête des Bleus. pic.twitter.com/htFsEINCSj — Les Grandes Gueules du Sport - RMC (@GGsportRMC) July 14, 2024

L’ancien entraîneur d’Evian, Toulouse ou encore Dijon a poussé un coup de gueule sur les critiques dont Deschamps est victime et estime que ce n’est pas une erreur de le reconduire : «Moi le premier, j’aimerais voir Zidane à la tête de l’Equipe de France. En revanche, il se trouve que le sélectionneur au monde qui obtient le plus de résultats récurrents depuis une dizaine d’années, c’est Didier Deschamps. Sous prétexte qu’on a mordu la poussière en demi-finales, il faudrait le châtier et le virer. Mais ce n’est pas de sa faute si Mbappé pensait plus aux élections, si Griezmann traînait son spleen et si Thuram n’a pas encore le niveau. Deschamps, ce n’est pas mon ami, je le respecte par rapport aux résultats qu’il obtient. Si j’étais à sa place, je démissionnerais et j’irais dans une autre sélection. Non, ce n’est pas une erreur de le garder. C’est franco-français, de brûler ce qu’on a aimé tout le temps», a-t-il lâché sur les ondes de l’antenne radio. Les débats autour de l’avenir de Deschamps ne sont pas prêts de s’estomper, alors que se profile la Coupe du Monde en Amérique dans deux ans.