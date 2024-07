France ‍: Didier Deschamps ne démissionnera pas

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Le président de la Fédération Française de Football s'apprête à rencontre Didier Deschamps pour débriefer l'Euro 2024. Le sélectionneur n'est pas décidé à jeter l'éponge malgré le triste spectacle offert pas les Bleus.

Ce week-end, un sondage a révélé que pour la première fois depuis qu'il est aux commandes de l'équipe de France une majorité d'amateurs de football (51% pour être précis) souhaitait que la FFF se sépare de Didier Deschamps dans la perspective du Mondial 2026. Du côté de Philippe Diallo les choses sont claires, le coach tricolore a réussi sa mission en emmenant Kylian Mbappé et ses coéquipiers dans le dernier carré de l'Euro. Même s'il a bien compris que le jeu pratiqué par l'équipe de France était très ennuyeux, le président de la Fédération Française de Football estime qu'il n'y a rien à changer. Cependant, Diallo doit rencontrer Deschamps en début de saison prochaine afin de savoir comment ce dernier analysait l'Euro et surtout s'il avait toujours l'énergie pour aller jusqu'à la prochaine Coupe du Monde. On a déjà la réponse.

Deschamps n'abandonnera pas la France

Journaliste pour Le Parisien, Harold Marchetti révèle que Didier Deschamps n'a jamais été effleuré par l'idée de démissionner malgré les critiques qui se sont intensifiées depuis l'élimination de l'équipe de France par l'Espagne (2-1). « Le technicien basque se sent la force et l’énergie de poursuivre sa mission. Lui et son staff entendent mettre à profit les vacances pour digérer cet Euro, bien l’analyser et trouver les ressorts pour rebondir (...) Il n’y a donc rien à attendre d’autre qu’un logique statu quo au terme de cet entretien », confirme notre confrère.

Autrement dit, le sélectionneur national ne laissera pas sa place sur le banc français à Zinedine Zidane, ce qui était souhaité par pas mal de monde, et Zizou devra donc encore patienter deux ans de plus si son réel objectif est de devenir entraîneur de l'équipe de France. Après la faillite offensive des Bleus à l'Euro 2024, les prochains matchs de la France seront observés de très près, à commencer par la réception de l'Italie le 6 septembre au Parc des Princes et de la Belgique le 9 septembre au Groupama Stadium dans le cadre de la Ligue des Nations.