EdF ‍: L'Euro a frustré Deschamps, les cadres vont le payer ‍!

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Dans la foulée de l'Euro, Didier Deschamps a été reconduit automatiquement à la tête de l'Equipe de France. Cependant, il s'est expliqué devant la FFF concernant le tournoi en Allemagne. Un échange franc avec une promesse claire pour l'avenir.

Le parcours français à l'Euro 2024 doit-il faire oublier le fond de jeu décevant des Bleus ? La FFF a rapidement répondu à cette question en maintenant en poste Didier Deschamps dans la foulée de l'élimination française. La nouvelle demi-finale atteinte par l'Equipe de France aura pesé lourd d'autant que les Bleus ont buté sur le futur champion d'Europe espagnol. Mais, cette décision a divisé les observateurs. Plusieurs d'entre eux auraient préféré une réflexion plus longue de la FFF. Le jeu décevant de la France en Allemagne les a irrité. La France n'a marqué que 4 buts et seul Kolo Muani a trompé le gardien adverse sur une action classique.

Deschamps va amener du sang frais en bleu

L'ennui provoqué par l'Equipe de France fait dire à certains journalistes que Didier Deschamps devrait même passer la main. Consciente des critiques exprimées envers le sélectionneur, la FFF a décidé d'auditionner Didier Deschamps via le Comex pour tirer le bilan de l'Euro 2024. Selon le quotidien Le Parisien, l'homme fort des Bleus a défendu son bilan sans nier les difficultés subies en Allemagne : inefficacité devant les buts, méformes et blessures des cadres. Déçu d'avoir été éliminé dès les demies, il a promis du changement pour retrouver un niveau adéquat.

Équipe de France : Didier Deschamps conforté par Philippe Diallo et le Comex de la FFF

— Le Parisien | sport (@leparisiensport) July 24, 2024

« Didier nous a laissés entendre qu’il allait oxygéner son groupe. Avec lui, on sait bien que l’exigence restera la même », a révélé au Parisien un des membres du Comex. On imagine l'arrivée rapide de jeunes pousses comme Michael Olise notamment, ce qui va de pair avec la mise en retrait de cadres plus expérimentés. Olivier Giroud a déjà pris sa retraite internationale et on pense naturellement à Antoine Griezmann dans la catégorie des cadres menacés. Ses relations avec Didier Deschamps ont été assez fraîches pendant cet Euro allemand. A voir désormais quels seront les changements exacts en Equipe de France avec le Mondial 2026 à l'horizon. Les Bleus devront avoir un jeu collectif plus séduisant pour espérer récupérer leur couronne mondiale huit ans après la Russie.