EdF : Sampaoli présente ses excuses à « l'autiste » Dembélé

Il y a quelques heures, Jorge Sampaoli dérapait totalement en parlant d'Ousmane Dembélé. L'ancien entraineur de l'OM avait rapidement suscité l'indignation...

Ousmane Dembélé est un joueur clivant. Le champion du monde 2018 est un élément déstabilisant pour l'adversaire mais aussi pour lui-même. Les fans et observateurs ont du mal à voir des progrès dans son jeu. En plus d'une finition qui laisse à désirer, le joueur du PSG se précipite souvent dans le dernier geste à la passe. Lors du dernier Euro 2024 avec l'équipe de France, l'ancien du Barça a alterné le bon et le moins bon mais a surtout fini par donner un goût amer aux amoureux des Bleus. Pour Jorge Sampaoli, Dembélé joue « comme un autiste » et « sait juste se faire briller lui-même ». Conscient des mots forts utilisés, l'ancien de l'OM a néanmoins voulu présenter ses excuses.

Sampaoli dérape mais s'excuse envers Dembélé

Sur ses réseaux sociaux, dont son compte Instagram, l'entraineur argentin a en effet posté ces dernières heures : « Je n'ai jamais eu l'intention de faire référence à l'autisme. Je m’excuse auprès de tout le monde. Je voulais juste parler d’individualité. Plus que jamais, il faut faire attention aux mots qu’on utilise ». Un moindre mal pour Jorge Sampaoli, adepte des sorties corsées. Ousmane Dembélé aura une nouvelle saison au haut niveau dans les semaines à venir pour prouver qu'il est toujours un joueur de premier rang, capable de faire passer un cap au Paris Saint-Germain. Il devrait être mis en concurrence par Luis Enrique. En attaque, certains renforts sont pressentis, dont son coéquipier en équipe de France, Kingsley Coman. La saison passée lors des matchs couperets de Ligue des champions, Dembouz avait néanmoins marqué lors des deux confrontations en quarts de finale. En demi, il avait fait preuve de maladresse, comme le reste de ses coéquipiers il faut le dire.