Argentine/racisme ‍: La France porte plainte

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Les images et les vidéos sur les réseaux sociaux sont sans équivoque, les joueurs argentins ont repris un chant raciste de leurs propres supporters, se moquant des origines des joueurs de l’équipe de France, avec des allusions graveleuses au passage, dans des propos discriminatoires et ouvertement racistes. La FFF a décidé de communiquer sur son action à ce sujet, et une plainte a été envoyée auprès de la justice. De plus, la fédération argentine et la FIFA ont été interpellées pour dénoncer ces discours repris en choeur par la bande à Lionel Messi après la victoire de l’Argentine en Copa America.

Le racisme anti-français décomplexé de Messi et sa bande https://t.co/NujNnOpfAg — Foot01.com (@Foot01_com) July 16, 2024

« Face à la gravité de ces propos choquants, contraires aux valeurs du sport et droits humains, le président de la FFF a décidé d’interpeller directement son homologue argentin et la FIFA et de déposer une plainte en justice pour propos injurieux à caractère racial et discriminatoire », a fait savoir l’instance présidée par Philippe Diallo.