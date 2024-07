JO ‍: Lacazette qui humilie Deschamps en finale, il en rêve

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Alexandre Lacazette est le capitaine et le leader de l'équipe de France olympique. Auteur de l'ouverture du score face aux USA ce mercredi soir, il fait l'unanimité. Son histoire avec les Bleus ressurgit.

Les Jeux Olympiques sont partis en France, avec notamment le début de certaines compétitions comme les éliminatoires du tir à l’arc, ou les tournois de rugby à 7 et de football. En ce qui concerne le ballon rond, la France a débuté avec une victoire 3-0 face aux Etats-Unis, dans un match débloqué par le « Général » Alexandre Lacazette. L’attaquant lyonnais a fait se lever le Vélodrome avec une frappe précise de près de 25 mètres qui a ouvert le compteur des Bleus. Capitaine de la formation de Thierry Henry, Lacazette semble savourer chaque instant avec ce maillot tricolore, lui qui a été clairement banni de l’équipe de France A par Didier Deschamps depuis des années désormais.

Lacazette, le seul que Deschamps n'a jamais rappelé

Une totale incompréhension pour Walid Acherchour, le consultant de l’After Foot. « Il avait le sourire à Marseille, c’est le capitaine. Quand on connait son histoire avec l’équipe de France. On peut rappeler que ce mec-là n’a pas fait une seule compétition internationale avec les Bleus. Ces JO ne remplaceront pas cette anomalie, cette folie. Il y a eu des joueurs offensivement bien moins forts que lui. Il y a beaucoup de mecs qui ont fauté avec Deschamps et qui sont revenus. Entre les Rabiot, les Benzema, les Rami, Gignac et les Payet, ils les a tous rappelés. Le seul qu’il n’a jamais rappelé, c’est Lacazette. En 2016 et 2018, il avait le niveau. Et là, Lacazette, il n’a jamais bronché de la saison, jamais une pique à Deschamps, et là il a commencé son tournoi, ça a été le patron », a souligné Walid Acherchour, dont le confrère Florent Gautreau est même allé encore plus loin en rêvant d’un scénario assez fou.

Nos Bleus se lancent parfaitement au Vélodrome avec une victoire face aux Etats-Unis.



Rendez-vous samedi 27 juillet contre la Guinée 💪#AllezLesBleus #Paris2024 pic.twitter.com/fP38R32bXZ — Equipe France (@EquipeFRA) July 24, 2024

« Cela me ferait marrer que, si la France allait par exemple très loin comme ne finale, et qu’il marquait, qu’il prévoit un petit tee-shirt pour la « Desch ». Ce serait une petite revanche sympa », a livré le consultant de RMC, qui sait bien que les chances que Lacazette en fasse une affaire personnelle en finale olympique sont très minces, surtout que les Bleus sont encore loin du podium avec un jeu poussif contre les USA malgré le score flatteur.