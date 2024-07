France ‍: Les déclarations lapidaires d’Hervé Renard sur le foot féminin

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

La France n'a qu'à moitié convaincu pour son entrée en lice contre la Colombie, dans le tournoi féminin. Hervé Renard a eu des mots très durs.

Sélectionneur de l’équipe de France féminine, Hervé Renard n’a pas du tout apprécié le spectacle proposé par sa formation lors du match d’ouverture des Jeux Olympiques, ce jeudi soir contre la Colombie. Car un match dure 90 minutes et ses joueurs semblent l’avoir oublié. Tout se déroulait parfaitement avec une ouverture du score heureuse d’entrée de jeu, puis une démonstration offensive pour mener de trois buts à la pause. Mais la suite a été catastrophique, avec une fébrilité incroyable, deux buts colombiens, et des insuffisances techniques assez déroutantes à ce niveau. Résultat, une victoire 3-2 mais clairement pas une publicité pour le football féminin pour Hervé Renard, qui a bien sûr suivi le débat du public qui ne se précipitait pour suivre les matchs, y compris des Bleues, en France ces derniers temps.

Hervé Renard et le football féminin

JO 2024 : La France s'impose dans la douleur https://t.co/epr3Imojrk — Foot01.com (@Foot01_com) July 25, 2024

« Quarante-cinq superbes premières minutes, trois buts, des enchaînements offensifs comme on n’a pas toujours été capable de le faire. On marque des jolis buts, avec un public qui s’enflamme et après… On a souvent l’habitude de dire que le football féminin n’est pas assez regardé mais il faut qu’on montre autre chose pour être plus regardé qu’en deuxième mi-temps. Sinon, les gens ne viendront pas au stade. Il faut regarder le miroir et se dire qu’on doit faire beaucoup mieux que ce qu’on a fait dans les 45 dernières minutes », a tancé Hervé Renard, qui a assuré ne pas avoir débriefé à chaud avec ses joueuses de peur de s’emporter.

En attendant, la France a débuté par une victoire son tournoi olympique, face à un quart de finaliste de la dernière Coupe du monde, même s’il faudra clairement hausser le niveau pour éviter de rentrer bredouille de ces JO.