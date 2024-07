EdF ‍: Thierry Henry risque d'humilier Didier Deschamps

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Après le triste Euro des Bleus, les Français peuvent retrouver le sourire si Thierry Henry fait briller les jeunes tricolores aux Jeux Olympiques. Ce consultant en rêve.

L’équipe de France a parfois perdu des compétitions prestigieuses en marquant des générations, comme ce fut le cas dans les années 1980. Symbole de la gagne, Didier Deschamps n’a ni remporté l’Euro, ni marqué les esprits. Un jeu défensif à l’extrême, un énorme gâchis avec les joueurs qui composent son équipe, et une élimination logique en demi-finale face à l’Espagne, voilà le bilan des Bleus qui n’ont pas envoyé du rêve. Les Français ont encore une chance de retrouver le sourire cet été, avec les Jeux Olympiques de Paris et les Bleuets dirigés par Thierry Henry. Bien sûr, la légende d’Arsenal n’a pas tous les joueurs qu’il voulait à sa disposition, mais l’espoir de voir du beau jeu et un succès de prestige à domicile est bien présent chez Walid Acherchour, qui rêve de voir « Titi » prouver à son ancien coéquipier qu’on peut gagner en jouant bien en France.

Des futurs joueurs de Deschamps pour 2026 ?

Au village, on est prêts pour accueillir nos Bleus 👀🇫🇷 pic.twitter.com/NPseyjgZ0u — Equipe France (@EquipeFRA) July 17, 2024

« J’en attends beaucoup de ce tournoi. La constitution de ce groupe m’intéresse, j’aime beaucoup le renouvellement dans le style des joueurs, avec du talent, qui leur permet d’intégrer les A rapidement. Je souhaite que cette équipe aille très loin pour pouvoir montrer qu’on peut jouer avec des joueurs de ballons. Même si c’est différent d’un Euro, j’ai pris beaucoup de plaisir à regarder cette équipe de Thierry Henry. C’est une équipe qui a énormément d’occasions, mais dans ce qu’ils proposent, ça m’intéresse. On a besoin de joueurs de ce profil dans l’équipe A. Si ces mecs-là gagnent l’or ou remportent une médaille, ça peut être une bonne passerelle », assure le consultant de l’After Foot, persuadé que des joueurs comme Michael Olise, s’il choisit la France, Doué, Akliouche ou Koné ont un très bel avenir chez les Bleus. Pour cela, effectuer un beau tournoi aux JO pourrait mettre la pression à Didier Deschamps en vue de la Coupe du monde 2026, même si Didier Deschamps n’est pas du genre à bouleverser toutes ses certitudes.