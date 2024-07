Le racisme anti-français décomplexé de Messi et sa bande

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Dans la nuit de dimanche à lundi, l’Argentine a remporté la Copa America 2024 en battant la Colombie. Après son sacre, l’équipe de Lionel Messi a entonné un chant raciste à l’encontre de la France et qui fait polémique, deux jours après les faits en raison d’une vidéo publiée par la presse argentine.

Gros scandale autour de la sélection argentine après sa victoire en finale de la Copa America contre la Colombie (1-0) dans la nuit de dimanche à lundi. Déjà très critiquée après la Coupe du monde en 2022, l’attitude des coéquipiers de Lionel Messi a cette fois dépassé la limite du tolérable. Et pour cause, la presse argentine dévoile ce mardi une vidéo scandaleuse dans laquelle on voit et entend une grande partie des joueurs de l’Albiceleste, dans le bus après leur sacre en finale de la Copa America 2022, entonner un chant raciste à l’encontre de l’Equipe de France.

🚨🇦🇷 Les joueurs de l’Argentine ont entonné un chant RACISTE à l’encontre de l’Équipe de France après leur victoire en Copa America :



« 𝘐𝘭𝘴 𝘫𝘰𝘶𝘦𝘯𝘵 𝘱𝘰𝘶𝘳 𝘭𝘢 𝘍𝘳𝘢𝘯𝘤𝘦 𝘮𝘢𝘪𝘴 𝘷𝘪𝘦𝘯𝘯𝘦𝘯𝘵 𝘥'𝘈𝘯𝘨𝘰𝘭𝘢,

𝘐𝘭𝘴 𝘷𝘰𝘯𝘵 𝘣𝘪𝘦𝘯 𝘤𝘰𝘶𝘳𝘪𝘳,

𝘐𝘭𝘴… pic.twitter.com/XkDk19WwN7 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) July 16, 2024

Le joueur de Chelsea, Enzo Fernandez semble être le joueur qui a lancé ce chant dans le bus argentin. Un chant malheureusement bien connu puisqu’il avait été lancé par les supporters de l’Albiceleste en décembre 2022 après la victoire de l’Argentine en finale de la Coupe du monde au Qatar face aux Bleus. « Ils jouent pour la France mais viennent d’Angola. Ils vont bien courir. Ils aiment bais… des trans, leur mère est nigériane, leur père est cambodgien mais sur le passeport : Français » peut-on entendre dans ce chant repris en choeur par une grande majorité des joueurs de l’Argentine ce dimanche soir.

Des sanctions à venir contre l'Argentine ?

A n’en pas douter, les coéquipiers de Lionel Messi vont se faire reprendre de volée dans les jours à venir, aussi bien par l’opinion publique mais peut-être aussi par les instances. Même si ce n'est pas la première fois que la bande à Lionel Messi dérape dans ses célébrations, la FIFA s'est très rarement penchée sur les comportements de ce type, et il semble difficile de croire que cela va changer, les belles intentions anti-raciste de la FIFA sur le papier, ne tenant pas vraiment le choc quand cela touche aux plus grandes stars de ce sport. C’est en tout cas une véritable rivalité, laquelle va bien au-delà du rectangle vert, qui est en train de se créer entre l’Equipe de France et l’Argentine. Avec espérons-le une revanche sur le terrain de la Coupe du monde 2022 dès l’édition de 2026 aux Etats-Unis.