EdF ‍: Deschamps en danger, réunion d'urgence

Par Corentin Facy

Au lendemain de l’élimination de la France contre l’Espagne, Philippe Diallo avait tué le suspense en annonçant le maintien de Didier Deschamps à la tête des Bleus. Cette décision est-elle pour autant définitive ?

A la tête de l’Equipe de France depuis 2012, Didier Deschamps a toutes les chances de rester en poste pour la Coupe du monde aux Etats-Unis dans deux ans. Le contrat du sélectionneur des Bleus court jusqu’en juin 2026, et Philippe Diallo a peu de raison de licencier un entraîneur qui vient de hisser son équipe en demi-finale de l’Euro. Pourtant, l’opinion publique est de plus en plus défavorable à Didier Deschamps puisque bon nombre de supporters et d’observateurs réclament du changement et notamment la nomination de Zinedine Zidane. Présent à la finale de l’Euro dimanche soir, le président de la FFF a été relancé sur le sujet au micro de M6.

Philippe Diallo évoque l'avenir de Didier Deschamps

Et s’il a confirmé que la tendance était à un maintien de Didier Deschamps en raison du contrat qui le lie à la Fédération, Philippe Diallo a tout de même avoué qu’un rendez-vous allait prochainement avoir lieu avec Didier Deschamps afin de faire le point et notamment de savoir « où en est » le coach des Bleus. De quoi timidement ouvrir la porte à un potentiel départ, même si on imagine mal « DD » lâcher son poste à deux ans de la fin de son contrat. « Tout d’abord, moi j’ai hérité du lien contractuel qui fait que Didier Deschamps avait quatre ans de contrat, jusqu’en 2026. Donc je n’avais pas de décision à prendre, sauf d’inventer un nouveau concept qui aurait été le licenciement pour bon résultat. J’ai donné quelques jours à Didier pour se reposer et puis ensemble, nous regarderons où il en est » a livré Philippe Diallo, avant de conclure.

EdF : Deschamps simple victime, Griezmann et Mbappé l’ont plombé https://t.co/gaXZ62VJOm — Foot01.com (@Foot01_com) July 11, 2024

« Nous analyserons plus profondément les raisons pour lesquelles on ne s’est pas qualifié en finale. On aura ce tête à tête dans les jours qui viennent et ensuite, on le fera de manière plus collégiale avec le comex de la Fédération française de football pour voir comment on doit se positionner dans l’avenir avec un grand objectif, la Coupe du monde aux Etats-Unis en 2026. Je comprends la déception des fans car la France a l’habitude d’aller en finale et de gagner des trophées. Il ne faut pas banaliser une demi-finale de l’Euro car des grands noms sont sortis avant nous. A nous d’être plus fort dans l’avenir, on a une très forte équipe » a commenté Philippe Diallo, qui ne manque pas de rappeler qu’il a hérité des décisions prises en solitaire par Noël Le Graët, qui avait prolongé Didier Deschamps de quatre ans quelques jours après la finale de la Coupe du monde perdue face à l’Argentine. Ce qui explique que le sélectionneur des Bleus soit assez difficile à virer maintenant, après une demi-finale d’Euro et alors que son bail court encore pendant deux années.