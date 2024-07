OL ‍: Cherki s'en va, Deschamps l'adore subitement

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Malgré une demi-finale, l'Equipe de France a connu un Euro décevant. Didier Deschamps va devoir amener du changement en bleu, surtout en attaque. Le sélectionneur s'intéresse déjà à plusieurs Espoirs comme Rayan Cherki notamment.

Si Didier Deschamps n'aime pas bouleverser sa philosophie de jeu, les choses vont quand même devoir évoluer en Equipe de France. L'Euro 2024 a été synonyme de déception et d'ennui pour les supporters français. Les joueurs français n'ont marqué qu'un seul but dans le jeu en Allemagne et ils ont surtout brillé par leur maladresse devant le but. La France a besoin de changement devant et c'est d'autant plus le cas qu'Olivier Giroud arrête sa carrière internationale avec l'Equipe de France. A peine reconduit à la tête des Bleus, Didier Deschamps réfléchit déjà à la composition de la future Equipe de France.

Cherki dans le radar de Deschamps

Selon RMC Sport, le sélectionneur regarde du côté des Espoirs où plusieurs éléments se montrent à leur avantage ces derniers temps. C'est le cas de Michael Olise, tout juste transféré au Bayern Munich. Comme prévu, il est dans les petits papiers de Deschamps aux côtés d'un joueur de Ligue 1 bien connu : Rayan Cherki. Le milieu lyonnais est surveillé attentivement par Deschamps. RMC Sport précise que Cherki plaît bien au staff des Bleus.

Meneur de jeu très technique, Rayan Cherki constitue un profil qui commence à manquer en Equipe de France. En progrès sur la seconde partie de saison à l'OL, il est tout proche de s'en aller et de rejoindre le Borussia Dortmund. Une évolution de carrière qui ne serait pas sans déplaire à Deschamps, plus sensible aux grands championnats étrangers qu'à la Ligue 1 surtout quand le club en question est finaliste de la dernière Ligue des champions. En plus, cela permettrait à Didier Deschamps de bloquer Cherki pour l'Equipe de France et empêcher qu'il ne rejoigne l'Algérie dans un futur proche. Cette trajectoire rappellerait celle de son ex-coéquipier lyonnais Bradley Barcola, sélectionné pour l'Euro après seulement quelques mois passés au PSG.