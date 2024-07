EdF ‍: Deschamps se lâche comme jamais sur un de ses tauliers

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Olivier Giroud a annoncé ces dernières heures sa retraite internationale. De quoi faire réagir Didier Deschamps, qui l'a eu sous ses ordres pendant de nombreuses années en équipe de France.

L'équipe de France va devoir changer pas mal de choses suite à son Euro 2024 en Allemagne. Si les Bleus ont échoué aux portes de la finale, le contenu est lui assez limité. Certains joueurs vont définitivement quitter le navire. C'est notamment le cas d'Olivier Giroud. Le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France a décidé de prendre sa retraite internationale à l'issue de cet Euro 2024. A 37 ans, il va d'ailleurs quitter le continent européen pour continuer sa carrière en MLS du côté du Los Angeles FC. Depuis l'annonce de son retrait des Bleus, les hommages affluent pour l'ancien d'Arsenal. Didier Deschamps a même eu des mots forts à son sujet.

Giroud, Deschamps a vraiment adoré

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Equipe de France de Football (@equipedefrance)

Lors de quelques mots échangés sur le site de la Fédération Française de Football, le sélectionneur des doubles champions du monde a en effet indiqué : « Olivier peut quitter l’Équipe de France avec le sentiment du devoir accompli. Beaucoup retiendront le titre de champion du monde et ses 57 buts, qui constituent à ce jour un record. D’une façon plus générale, je tiens à souligner son engagement sans faille. Pour ça aussi, il faut lui dire bravo et merci. Très attaché au maillot bleu, Olivier s’est donné les moyens de le porter à 137 reprises, ce qui est exceptionnel surtout quand on débute, comme lui, sa carrière internationale à 25 ans. Tout n’a pas toujours été simple pour Olivier en Équipe de France mais il n’a jamais rien lâché, faisant toujours preuve de sérieux, de professionnalisme, de combativité.

J’éprouve une grande considération pour son parcours, son comportement, son sens du collectif. J’ai toujours placé l’Équipe de France au-dessus de tout. Olivier aussi. Je lui souhaite d’être heureux dans sa nouvelle vie, aux États-Unis, entouré des siens et de son pote, Hugo ».

Voilà de quoi certainement faire plaisir au principal concerné, qui n'aura malheureusement pas eu beaucoup d'occasions de s'illustrer en Allemagne pour boucler parfaitement son aventure avec les Tricolores.