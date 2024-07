EdF ‍: Dembélé « ‍l’autiste ‍», Sampaoli dérape à son tour

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Les relations entre Français et Argentins sont décidément orageuses en ce moment. Alors que plusieurs joueurs argentins ont défrayé la chronique pour un chant raciste, Jorge Sampaoli a analysé le jeu d'Ousmane Dembélé d'une bien curieuse façon.

France-Argentine, en passe de devenir la rivalité numéro 1 sur la scène internationale ? Finis les Brésiliens, les Argentins réservent toutes leurs piques aux Français. Récemment, la sélection argentine a fait parler d'elle pour un chant raciste visant les joueurs de l'Equipe de France. La polémique a enflé entre la condamnation publique du sous-secrétaire d'Etat aux sports local et la défense d'Enzo Fernandez par la vice-présidente argentine. Cette dernière a mis en lumière un point important : les propos très crus utilisés par les Argentins pour décrire l'Equipe de France et ses joueurs principaux.

Sampaoli n'aime pas Dembélé et le fait savoir

Dernier exemple en date avec Jorge Sampaoli. Dans les colonnes de So Foot, l'ancien entraîneur de l'OM a décrypté le jeu français pendant l'Euro 2024 et notamment l'apport insuffisant d'Ousmane Dembélé. L'Argentin, sans club depuis 2023, n'a pas caché son animosité envers l'ailier droit du PSG. Il lui reproche un jeu individualiste et pas assez intelligent sur le terrain. Sampaoli n'y est pas allé de main morte en choisissant ses mots.

Dembélé est inutile, la star du PSG humiliée https://t.co/JPo87kO93b — Foot01.com (@Foot01_com) July 19, 2024

« Quand il déborde, les autres joueurs sont comme des spectateurs qui regardent comment l’action va finir. Ils savent qu’il joue comme un autiste : il commence l’action et la termine tout seul. Il n’a pas la capacité de faire briller un coéquipier, il sait juste se faire briller lui-même », a t-il lâché. S'il y a une part de vérité concernant les défauts de Dembélé, l'utilisation du terme « autiste » est regrettable et fera beaucoup parler en France, en Argentine et même ailleurs.