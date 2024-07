Racisme ‍: Enzo Fernandez présente ses excuses, Chelsea en crise

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Dans la foulée de leur sacre en Copa America, plusieurs joueurs argentins ont entonné un chant raciste contre les Français. Enzo Fernandez en faisait partie et cela n'a pas du tout plu à ses coéquipiers français de Chelsea. Le joueur argentin s'est finalement excusé.

La Coupe du monde au Qatar s'est achevée le 18 décembre 2022 sauf dans les esprits argentins et français. Les Bleus et leurs supporters ruminent encore leur défaite cruelle après la séance de tirs au but. Toutefois, ce sont bien les Argentins qui font le plus de bruit après ce match. Provocateurs vis-à-vis de leurs adversaires français dès le coup de sifflet final, ils se montrent même insultants depuis pour certains d'entre eux. Un chant raciste a été créé contre les joueurs de l'Equipe de France en 2022. Deux ans plus tard, il a été encore entonné par quelques joueurs de l'Albiceleste dimanche soir juste après le sacre de l'Argentine en Copa America.

Les Français de Chelsea boycottent Fernandez

Le chant scandaleux visent en particulier les joueurs noirs de l'Equipe de France. Choquée, la FFF a saisi la FIFA. Le malaise est palpable à Chelsea où évoluent les internationaux Wesley Fofana, Axel Disasi et Malo Gusto. C'est d'autant plus le cas qu'Enzo Fernandez est facilement reconnaissable sur la vidéo polémique parmi les principaux chanteurs du groupe argentin. Fofana a vite réagi sur Instagram. « Le football en 2024 : racisme décomplexé », a t-il écrit sur une capture d'écran avec en fond la vidéo polémique postée sur Instagram par Enzo Fernandez lui-même.

🎙️ Wesley Fofana on his IG story: "Football in 2024: uninhibited racism 🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️"



He’s also unfollowed Enzo Fernandez - as has his Chelsea teammates Axel Disasi and Malo Gusto. pic.twitter.com/kejbQ1IGjV — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) July 16, 2024

Les relations risquent d'être très tendues entre le milieu argentin et ses coéquipiers français. Fofana, Disasi et Gusto n'ont pas attendu son retour en Angleterre pour prendre leurs distances. Les trois français ont arrêté de concert de suivre Fernandez sur les réseaux sociaux. Une action symbolique avant peut-être des explications plus musclées dans l'intimité du vestiaire de Chelsea. Pas de quoi faciliter la prise de fonction d'Enzo Maresca, tout juste nommé manager des Blues. Surtout que plusieurs médias français confirment que les Français de Chelsea ne digèrent pas du tout ce chant insultant, alors que, pour son commentaire acide contre Enzo Fernandez, Wesley Fofana a été lui même la cible de remarques racistes.

Comprenant que les choses pouvaient très mal se finir, Enzo Fernandez a présenté ses excuses dans la nuit de mardi à mercredi via les réseaux sociaux. « Je tiens à m'excuser sincèrement pour une vidéo postée sur mon compte Instagram lors des célébrations de l'équipe nationale. La chanson contient un langage très offensant et il n'y a absolument aucune excuse pour ces mots. Je suis contre les discriminations sous toutes ses formes et je m'excuse de m'être laissé emporter par l'euphorie des célébrations de la Copa América. Cette vidéo, ce moment, ces mots, ne reflètent pas mes convictions ou mon caractère. Je suis sincèrement désolé », a expliqué le joueur de Chelsea et de l'équipe d'Argentine.