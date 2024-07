JO 2024 ‍: La France s'impose dans la douleur

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

A Lyon, Tournoi Olympique

France bat Colombie 3-2

Buts pour la France : Katoto (6e et 42e), Dali (18e)

Buts pour la Colombie : Usme (54e) et Pavi (64e)

Expulsion : Ramirez (87e) pour la Colombie

On a déjà vu une entrée de tournoi plus convaincante pour l’équipe de France, victorieuse difficilement de la Colombie (3-2) pour son premier match de poule.

Les filles d’Hervé Renard avaient pourtant tout pour vivre un match tranquille face à la Colombie, puisqu’elles menaient 3-0 à la pause grâce à un doublé de Katoto notamment (6 et 42e), et un but de Dali (18e). Mais progressivement, les Bleus perdaient leur football et cela permettait à la Colombien de revenir deux fois au score, par Usme et Pavi. La fin de match était chaude, même si l’expulsion de Ramirez pour une grosse semelle permettait aux Tricolores de conserver leur courte avance jusqu’au bout sans trop de frayeur.