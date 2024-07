EdF ‍: Mbappé destitué, Deschamps reçoit un ordre

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France n'est pas parvenue à rallier la finale de l'Euro 2024 suite à sa défaite contre l'Espagne. S'il y a bien un joueur qui aura déçu pendant la compétition, c'est Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé n'y arrive plus ! En plus d'une fin de saison ratée avec le PSG, l'attaquant de 25 ans aura totalement failli pendant l'Euro 2024. Un petit but seulement inscrit sur penalty et des performances globalement très décevantes. Ses sorties médiatiques envers certains joueurs de l'équipe de France n'ont aussi pas fait l'unanimité, que ce soit dans le groupe ou chez les fans et observateurs des Bleus. Si Didier Deschamps continue de lui faire confiance, quitte à se mettre à dos certaines personnes, le public français commence à lâcher peu à peu Kylian Mbappé. Ce n'est pas un récent sondage qui prouvera le contraire pour le nouveau joueur du Real Madrid.

Mbappé, la France a parlé (et ça fait mal)

Selon un sondage réalisé ces dernières heures par Foot Mercato, on peut en effet voir que sur près de 100 000 votants, 76% veulent que Kylian Mbappé ne soit plus capitaine de l'équipe de France. Un score sans appel pour un joueur qui n'aura pas su prendre ses responsabilités quand les choses n'allaient pas bien sur le terrain. Terrible pour Mbappé, qui devrait néanmoins être toujours le capitaine des Bleus tant que Didier Deschamps sera en poste. Cela irait jusqu'en 2026 et la Coupe du monde organisé sur le continent nord-américain. En attendant, l'ancien du Paris Saint-Germain va devoir réhabiliter son image auprès du public français dès la Ligue des Nations en septembre. Aussi, il lui faudra digérer son arrivée au Real Madrid. Les fans et observateurs madrilènes ne lui épargneront rien. Et compte tenu de son niveau actuel, l'inquiétude globale est légitime même si l'excitation reste grande.