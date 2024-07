EdF ‍: Racisme anti-français, Lloris vient éteindre le feu

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Pendant les célébrations du titre remporté en Copa América, Enzo Fernandez et d’autres internationaux argentins ont repris un chant raciste contre les joueurs de l’équipe de France. Leur dérapage a créé une énorme polémique. D’où l’intervention de l’ancien capitaine des Bleus Hugo Lloris.

Les images ont choqué le monde du football. Dans une vidéo diffusée en live sur les réseaux sociaux, Enzo Fernandez et ses coéquipiers de l’Argentine fêtent leur sacre en Copa América avec un chant raciste et dirigé vers les joueurs de l’équipe de France. De quoi lancer une énorme polémique. Le milieu de Chelsea s’est évidemment mis à dos certains coéquipiers, à commencer par les Français Wesley Fofana, Axel Disasi, Benoît Badiashile, Malo Gusto, Lesley Ugochukwu et Christopher Nkunku.

Et les réactions tricolores ne font que s’accumuler. Contacté par la BBC, l’ancien gardien et capitaine des Bleus Hugo Lloris a lui aussi condamné le comportement des Argentins. « Peu importe si vous êtes dans un moment d'euphorie parce que vous avez remporté un trophée important. Cela demande encore plus de responsabilités quand vous êtes un gagnant, a critiqué le portier du Los Angeles FC. On ne veut pas entendre ou voir ce genre de choses dans le football. Nous sommes tous contre la discrimination et le racisme. »

Lloris fait la morale aux Argentins

« Je pense juste, et j’espère, que c’est une erreur, a poursuivi Hugo Lloris. Nous faisons tous parfois des erreurs et j’espère qu’ils en tireront des leçons. L'Argentine est le visage du football maintenant, en Amérique du Sud et dans le monde. Ils méritent beaucoup de crédit pour ce qu'ils ont fait sur le terrain ces quatre ou cinq dernières années. Mais quand vous gagnez, vous êtes un exemple pour les autres, surtout pour les enfants. C'était une attaque en règle contre le peuple français, en particulier contre les Français qui ont des origines et des familles africaines. » Rappelons que la Fédération Française de Football a porté plainte auprès de la FIFA.