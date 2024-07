Racisme ‍: Enzo Fernandez attendu de pied ferme par les Français de Chelsea

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe d'Argentine fait de nouveau tristement parler pour son comportement suintant de racisme envers les joueurs de l'équipe de France. Enzo Fernandez est plus que jamais sous le feu des critiques.

Sur le terrain, l'Argentine multiplie les succès. Après avoir remporté la Coupe du monde au Qatar en 2022, l'Albiceleste a cette fois-ci soulevé une nouvelle Copa America il y a quelques jours. Cependant, les champions du monde ont beaucoup de mal à se faire apprécier du grand public. Et leur attitude y est pour beaucoup. Ces dernières heures, des chants envers certains joueurs de l'équipe de France d'origine africaine font polémique, en plus de leur obscénité. D'autant plus qu'ils ont été entonnés dans un bus et filmés par Enzo Fernandez. Le milieu de terrain de Chelsea retrouvera en plus bientôt certains coéquipiers français chez les Blues, qui ont des origines qui ne lui plaisent apparemment guère, comme Christopher Nkunku, Benoit Badiashile et Axel Disasi.

Enzo Fernandez chante et filme, ça va trop loin

Here is Enzo Fernandez and Argentina players celebrating that Copa America win by singing that racist France chant from the 2022 World Cup pic.twitter.com/pxoaX2MApE — GC (@ValverdeSZN) July 15, 2024

Sur son compte X, le chroniqueur de Winamax TV et RMC, Sofiane Zouaoui s'en est donné à coeur joie pour tacler Fernandez et le rappeler à la réalité : « Enzo Fernandez dans son bus magique de racistes, qui baissera les yeux devant Badiashile et Disasi à la reprise de l’entraînement. Car la vraie vie, c’est autre chose Enzo et tu le sais bien. (...) Deux ans qu’ils sont en boucle sur les noirs de l’équipe de France, personne ne dit rien. (...) On parle pas de supporters là ». Il est en effet probable que les retrouvailles entre l'Argentine et les joueurs de l'équipe de France cités plus haut ne se passent pas de la meilleure des manières. A noter que la Fédération Française de Football va, selon l'AFP, saisir la FIFA suite au chant raciste des joueurs argentins. Des sanctions fortes sont donc attendues même si ce n'est pas vraiment le genre de l'instance mondiale de taper sur les grands pays de football ou les stars mondiales.