Pogba n'est pas mort, la France ne l'abandonne pas

Par Claude Dautel

Contrôlé positif, Paul Pogba risque jusqu'à quatre ans de suspension. Si la Juventus l'a déjà mis au placard, du côté de l'équipe de France, on laisse du temps au temps et la porte n'est pas fermée à un retour du champion du monde 2018.

Déjà éloigné des Bleus depuis plus d’un an, et une opération au genou droit qui l’a privé du Mondial 2022 au Qatar, Paul Pogba devra patienter pour savoir s’il portera à nouveau un joueur le maillot de l’équipe de France. A 30 ans, et après 91 sélections, le milieu de terrain sait que son avenir dépend en grande partie de ce que décidera la semaine prochaine la justice italienne en matière de lutte contre le dopage.

Contrôlé positif à la testostérone, le joueur de la Juventus a appris que la contre-expertise a confirmé l’utilisation d’un produit interdit, même s’il pourrait s’agir d’un ingrédient ajouté dans un supplément alimentaire. Au pire, Paul Pogba risque quatre ans de suspension, ce qui pourrait l’inciter à prendre sa retraite sportive, même si telle n’est pas son intention actuellement. Avant les deux matchs des Bleus aux Pays-Bas et contre l’Ecosse, le sélectionneur national a été questionné sur le cas de Paul Pogba. Et Didier Deschamps n’a pas stigmatisé celui qui a largement contribué au titre Mondial 2018.

Deschamps ne tape pas sur Pogba

Monsieur Paul Pogba,

Le coach de l’équipe de France n’a pas du tout fermé la porte des Bleus à Paul Pogba. « Je ne peux pas avoir de position catégorique ou radicale concernant Paul, car je ne sais pas de quoi sera fait son avenir. Évidemment, ça va prendre du temps même si cela fait un petit moment qu'il n'est plus venu avec nous. J'espère pour lui qu'il retrouvera le sourire, la pleine possession de ses moyens et qu'il retrouvera le terrain, mais cela prendra certainement un certain temps. Massimiliano Allegri est très triste pour Paul, comme je le suis moi aussi, il lui tombe beaucoup de choses sur la tête ces derniers temps. Il se retrouve dans une situation compliquée. Il va se défendre. Il aura besoin de se défendre, ça rentre dans le cadre d'une longue procédure. Elle a commencé par l'expertise de l'échantillon. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais c'est triste pour lui ce qui lui arrive », a avoué, en conférence de presse, Didier Deschamps.