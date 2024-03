Pogba de retour dans 4 ans ‍? La France y croit

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

Suspendu 4 ans pour dopage après avoir été testé positif à la testostérone, Paul Pogba pourrait mettre un terme à sa carrière de joueur professionnel. Pourtant, certains de ses anciens coéquipiers continuent de clamer son innocence et le voient même revenir après sa suspension.

Paul Pogba traverse assurément la pire période de sa carrière. Le champion du monde 2018 a subi une grosse blessure pour son retour à la Juventus de Turin puis a été impliqué, contre sa volonté, dans une affaire terrible avec son frère. Mais cette suspension de quatre ans pour une prise de testostérone est clairement le coup de trop. Si le milieu de terrain a fait appel à cette décision, pour le moment, il se dirige vers une fin de carrière. Toutefois, quelques anciens coéquipiers du taulier de l'équipe de France ont témoigné à l'occasion d'un reportage pour Téléfoot. Ils sont tous persuadés que Pogba n'a pas pris volontairement de la testostérone et que, quoi qu'il en soit, La Pioche est tout de même capable de revenir à son meilleur niveau après sa suspension XXL.

Les coéquipiers de Pogba clament son innocence

"Je me dis que Paul est capable de s'entraîner pendant 4 ans et de revenir ! Je pense qu'il en est capable !"



Adil Rami reste confiant pour l'avenir de Paul Pogba, malgré sa suspension pour 4 ans pic.twitter.com/hjqya24BjY — Téléfoot (@telefoot_TF1) March 10, 2024

« Je ne pense pas qu'il a fait exprès de prendre cette substance, ce n'est pas une personne comme ça. Ça ne fait pas plaisir d'entendre ça » a confié Eduardo Camavinga. Un sentiment partagé par Rio Mavuba. « J'ai vu Paul Pogba arriver en équipe de France, je l'ai vu grandir. Je n'ai aucun doute sur sa sincérité et je pense qu'il s'est fait avoir aussi. Je pense qu'il a le mental pour s'accrocher, il aura envie de revenir au plus haut niveau » estime l'ancien joueur du LOSC. « Je le connais, c'est vraiment quelqu'un de bien, de réglo. Je pense qu'il doit regretter le fait de ne pas avoir été vigilant. Je me dis que Paul est capable de s'entraîner pendant quatre ans et de revenir ! Je pense qu'il en est capable » ajoute Adil Rami. « Paul, il essaye de garder le moral même quand tout ça lui tombe dessus. J'espère qu'il s'en sortira du mieux possible » affirme Adrien Rabiot, coéquipier du milieu de terrain de 30 ans, à la Juventus et en sélection. En attendant son appel, Paul Pogba a au moins le soutien de ses coéquipiers.